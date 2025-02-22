https://ria.ru/20250222/goncharov-2000992134.html
Советника губернатора Ростовской области арестовали
Советника губернатора Ростовской области арестовали - РИА Новости, 22.02.2025
Советника губернатора Ростовской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:12:00+03:00
2025-02-22T14:12:00+03:00
2025-02-22T14:13:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать Гончарову... меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал судья.Гончарова задержали в пятницу. Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, данное дело связано с делом замгубернатора Ростовской области - министра сельского хозяйства Константина Рачаловского.По данным областного УФСБ России, Рачаловского задержали в середине февраля по подозрению в причастности к незаконному выделению более 155 миллионов рублей господдержки сельхозпредприятиям в тяжелом финансовом состоянии. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, а деньги похищены.По информации источника агентства, именно Гончаров, будучи первым замгубернатора области, распорядился о выделении данных средств. Свою вину, по данным адвоката, Гончаров не признает.
https://ria.ru/20250221/zamgubernatora-2000841774.html
https://ria.ru/20250220/rachalovskiy-2000440963.html
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия
Советника губернатора Ростовской области арестовали
Советника ростовского губернатора Гончарова арестовали за превышение полномочий