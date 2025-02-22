https://ria.ru/20250222/glava-2000940346.html

Глава МИД Украины провел переговоры с госсекретарем США

Глава МИД Украины провел переговоры с госсекретарем США - РИА Новости, 22.02.2025

Глава МИД Украины провел переговоры с госсекретарем США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с госсекретарем США Марком Рубио, в котором обсуждалось взаимодействие между странами и... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T01:58:00+03:00

2025-02-22T01:58:00+03:00

2025-02-22T01:58:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с госсекретарем США Марком Рубио, в котором обсуждалось взаимодействие между странами и урегулирование украинского конфликта, сообщает украинский МИД в своем Telegram-канале. "Я разговаривал с государственным секретарем США Марком Рубио, чтобы продолжить ориентированный на результат украинско-американский диалог… я подчеркнул решительную волю Украины к достижению всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира", - приводит слова Сибиги украинский МИД. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. При этом ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского. В Москве "формулу мира" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Кроме того, европейские страны продолжают поставлять Киеву вооружения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20250222/ssha-2000934716.html

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000668586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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