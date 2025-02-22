Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Украины провел переговоры с госсекретарем США - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/glava-2000940346.html
Глава МИД Украины провел переговоры с госсекретарем США
Глава МИД Украины провел переговоры с госсекретарем США - РИА Новости, 22.02.2025
Глава МИД Украины провел переговоры с госсекретарем США
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с госсекретарем США Марком Рубио, в котором обсуждалось взаимодействие между странами и... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T01:58:00+03:00
2025-02-22T01:58:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
андрей сибига
марко рубио
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_0:242:2894:1870_1920x0_80_0_0_69333e3fb6ba655d2616efdaf35e962a.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с госсекретарем США Марком Рубио, в котором обсуждалось взаимодействие между странами и урегулирование украинского конфликта, сообщает украинский МИД в своем Telegram-канале. "Я разговаривал с государственным секретарем США Марком Рубио, чтобы продолжить ориентированный на результат украинско-американский диалог… я подчеркнул решительную волю Украины к достижению всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира", - приводит слова Сибиги украинский МИД. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. При этом ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского. В Москве "формулу мира" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Кроме того, европейские страны продолжают поставлять Киеву вооружения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20250222/ssha-2000934716.html
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000668586.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_100:0:2672:1929_1920x0_80_0_0_7ad98a6d3e011d0d39e2839bd35d59db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, андрей сибига, марко рубио, евросоюз, нато, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Марко Рубио, Евросоюз, НАТО, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Глава МИД Украины провел переговоры с госсекретарем США

Глава МИД Украины Сибига обсудил с госсекретарем США Рубио мирное урегулирование

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с госсекретарем США Марком Рубио, в котором обсуждалось взаимодействие между странами и урегулирование украинского конфликта, сообщает украинский МИД в своем Telegram-канале.
"Я разговаривал с государственным секретарем США Марком Рубио, чтобы продолжить ориентированный на результат украинско-американский диалог… я подчеркнул решительную волю Украины к достижению всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира", - приводит слова Сибиги украинский МИД.
Прохожие у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине
00:17
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
При этом ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского. В Москве "формулу мира" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Кроме того, европейские страны продолжают поставлять Киеву вооружения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
США приостановили поставки оружия Украине, заявили в Раде
20 февраля, 23:38
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАндрей СибигаМарко РубиоЕвросоюзНАТОПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала