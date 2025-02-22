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Оппозиция остается фаворитом парламентских выборов в ФРГ, показал опрос - РИА Новости, 22.02.2025
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20:36 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/germaniya-2001039253.html
Оппозиция остается фаворитом парламентских выборов в ФРГ, показал опрос
Оппозиция остается фаворитом парламентских выборов в ФРГ, показал опрос - РИА Новости, 22.02.2025
Оппозиция остается фаворитом парламентских выборов в ФРГ, показал опрос
Накануне досрочных парламентских выборов в Германии оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) все еще является... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T20:36:00+03:00
2025-02-22T20:36:00+03:00
в мире
германия
олаф шольц
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Накануне досрочных парламентских выборов в Германии оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) все еще является фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21%, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild. На третьем месте идут социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ) с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%. Продолжается ренессанс партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе 3-4%, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) имеет рейтинг 5%, что соответствует порогу вхождения в парламент по итогам выборов. А вот вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП) пока рискует не пройти в парламент из-за рейтинга в 4,5%. Опрос был проведен 20-21 февраля, в нем приняли участие 2005 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5% процентных пункта. Досрочные выборы пройдут в Германии в воскресенье.
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в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Оппозиция остается фаворитом парламентских выборов в ФРГ, показал опрос

Bild: оппозиционный блок ХДС/ХСС остается фаворитом парламентских выборов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Накануне досрочных парламентских выборов в Германии оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) все еще является фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21%, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
На третьем месте идут социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ) с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%.
Продолжается ренессанс партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе 3-4%, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) имеет рейтинг 5%, что соответствует порогу вхождения в парламент по итогам выборов. А вот вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП) пока рискует не пройти в парламент из-за рейтинга в 4,5%.
Опрос был проведен 20-21 февраля, в нем приняли участие 2005 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5% процентных пункта.
Досрочные выборы пройдут в Германии в воскресенье.
Бавария - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Германии прошли протесты после антимигрантской инициативы оппозиции
1 февраля, 20:09
 
В миреГерманияОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
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