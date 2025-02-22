https://ria.ru/20250222/germaniya-2001002028.html
Берлинская полиция применила газ на акции в преддверии выборов в бундестаг
Берлинская полиция применила газ на акции в преддверии выборов в бундестаг - РИА Новости, 22.02.2025
Берлинская полиция применила газ на акции в преддверии выборов в бундестаг
Берлинская полиция применила слезоточивый газ против ультралевых активистов на акции в преддверии выборов в бундестаг, сообщил корреспондент РИА Новости с места РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:25:00+03:00
2025-02-22T15:25:00+03:00
2025-02-22T17:39:00+03:00
в мире
германия
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
фридрих мерц
роберт хабек
алиса вайдель
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001002935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d99cd293dec47ece1d79b28e8fd98dd.jpg
БЕРЛИН, 22 фев — РИА Новости. Берлинская полиция применила слезоточивый газ против ультралевых активистов на акции в преддверии выборов в бундестаг, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Незадолго до этого несколько сотен ультраправых собрались на марш против левых в центре столицы Германии, что спровоцировало акцию протеста антифашистов.Сначала обе демонстрации проходили мирно, но затем антифашисты попытались воспрепятствовать маршу ультраправых. Это привело к столкновениям с полицией. Силовики применили газ, пострадали не менее трех активистов.После этого столкновения прекратились.В это воскресенье в ФРГ на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. За два дня до них, по данным опроса Politbarometer, рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился на два пункта — до 28%.При этом правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) поднялась на один пункт — до 21%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) по-прежнему набирает 16% поддержки.Поддержать партию "Зеленые" готовы 14%, партия "Левые" улучшила свой результат на один пункт — до 8%. "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) и Свободная демократическая партия (СвДП) рискуют не преодолеть пятипроцентный порог прохождения в бундестаг. Согласно опросу, проголосовать за них готовы по 4,5%.На посту канцлера хотели бы видеть:Таким образом, из 630 мест в парламенте ХДС/ХСС получили бы 203, АдГ — 152, СДПГ — 116, "Зеленые" — 101, "Левые" — 58.
https://ria.ru/20250222/germaniya-2000906019.html
https://ria.ru/20250222/mask-2000979983.html
https://ria.ru/20250214/medvedev-1999339173.html
https://ria.ru/20250219/merts-2000193630.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001002935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef2497de604b8f8ca24d5b0de331d86e.jpg
Столкновения антифашистов с полицией на акции в Берлине в преддверии парламентских выборов
В Берлине произошли столкновения антифашистов с полицией на акции в преддверии парламентских выборов, силовики применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2025-02-22T15:25
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), фридрих мерц, роберт хабек, алиса вайдель, олаф шольц
В мире, Германия, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия), Фридрих Мерц, Роберт Хабек, Алиса Вайдель, Олаф Шольц
Берлинская полиция применила газ на акции в преддверии выборов в бундестаг
Берлинская полиция применила слезоточивый газ при столкновениях с антифашистами
БЕРЛИН, 22 фев — РИА Новости. Берлинская полиция применила слезоточивый газ против ультралевых активистов на акции в преддверии выборов в бундестаг, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Незадолго до этого несколько сотен ультраправых собрались на марш против левых в центре столицы Германии
, что спровоцировало акцию протеста антифашистов.
Сначала обе демонстрации проходили мирно, но затем антифашисты попытались воспрепятствовать маршу ультраправых. Это привело к столкновениям с полицией. Силовики применили газ, пострадали не менее трех активистов.
После этого столкновения прекратились.
В это воскресенье в ФРГ на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. За два дня до них, по данным опроса Politbarometer, рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС
/ХСС) опустился на два пункта — до 28%.
При этом правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) поднялась на один пункт — до 21%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) по-прежнему набирает 16% поддержки.
Поддержать партию "Зеленые" готовы 14%, партия "Левые" улучшила свой результат на один пункт — до 8%. "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) и Свободная демократическая партия (СвДП) рискуют не преодолеть пятипроцентный порог прохождения в бундестаг. Согласно опросу, проголосовать за них готовы по 4,5%.
На посту канцлера хотели бы видеть:
- кандидата ХДС/ХСС Фридриха Мерца — 32% опрошенных;
- кандидата "Зеленых" Роберта Хабека — 21%;
- кандидата СДПГ Олафа Шольца — 18%;
- кандидата АдГ Алису Вайдель — 14%;
- не определились — 15%.
Таким образом, из 630 мест в парламенте ХДС/ХСС получили бы 203, АдГ — 152, СДПГ — 116, "Зеленые" — 101, "Левые" — 58.