https://ria.ru/20250222/germaniya-2001002028.html

Берлинская полиция применила газ на акции в преддверии выборов в бундестаг

Берлинская полиция применила газ на акции в преддверии выборов в бундестаг - РИА Новости, 22.02.2025

Берлинская полиция применила газ на акции в преддверии выборов в бундестаг

Берлинская полиция применила слезоточивый газ против ультралевых активистов на акции в преддверии выборов в бундестаг, сообщил корреспондент РИА Новости с места РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T15:25:00+03:00

2025-02-22T15:25:00+03:00

2025-02-22T17:39:00+03:00

в мире

германия

хдс/хсс

альтернатива для германии (партия)

фридрих мерц

роберт хабек

алиса вайдель

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001002935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d99cd293dec47ece1d79b28e8fd98dd.jpg

БЕРЛИН, 22 фев — РИА Новости. Берлинская полиция применила слезоточивый газ против ультралевых активистов на акции в преддверии выборов в бундестаг, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Незадолго до этого несколько сотен ультраправых собрались на марш против левых в центре столицы Германии, что спровоцировало акцию протеста антифашистов.Сначала обе демонстрации проходили мирно, но затем антифашисты попытались воспрепятствовать маршу ультраправых. Это привело к столкновениям с полицией. Силовики применили газ, пострадали не менее трех активистов.После этого столкновения прекратились.В это воскресенье в ФРГ на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. За два дня до них, по данным опроса Politbarometer, рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился на два пункта — до 28%.При этом правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) поднялась на один пункт — до 21%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) по-прежнему набирает 16% поддержки.Поддержать партию "Зеленые" готовы 14%, партия "Левые" улучшила свой результат на один пункт — до 8%. "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) и Свободная демократическая партия (СвДП) рискуют не преодолеть пятипроцентный порог прохождения в бундестаг. Согласно опросу, проголосовать за них готовы по 4,5%.На посту канцлера хотели бы видеть:Таким образом, из 630 мест в парламенте ХДС/ХСС получили бы 203, АдГ — 152, СДПГ — 116, "Зеленые" — 101, "Левые" — 58.

https://ria.ru/20250222/germaniya-2000906019.html

https://ria.ru/20250222/mask-2000979983.html

https://ria.ru/20250214/medvedev-1999339173.html

https://ria.ru/20250219/merts-2000193630.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения антифашистов с полицией на акции в Берлине в преддверии парламентских выборов В Берлине произошли столкновения антифашистов с полицией на акции в преддверии парламентских выборов, силовики применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. 2025-02-22T15:25 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), фридрих мерц, роберт хабек, алиса вайдель, олаф шольц