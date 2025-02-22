https://ria.ru/20250222/germaniya-2000906019.html

Без альтернативы: Германия выберет разброд и шатания

Без альтернативы: Германия выберет разброд и шатания - РИА Новости, 22.02.2025

Без альтернативы: Германия выберет разброд и шатания

Результаты завтрашних выборов в немецкий бундестаг одновременно очевидны и непредсказуемы. Так бывает в кризисные эпохи — а для Германии и всей Европы сейчас... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:00:00+03:00

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аналитика

германия

европа

россия

сара вагенкнехт

фридрих мерц

олаф шольц

хдс/хсс

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Результаты завтрашних выборов в немецкий бундестаг одновременно очевидны и непредсказуемы. Так бывает в кризисные эпохи — а для Германии и всей Европы сейчас именно такое время. Более того, никогда еще внешние факторы не играли такой большой роли, как на этих выборах.Твердо можно обещать только одно: в Берлине сменится канцлер. Место Олафа Шольца займет Фридрих Мерц, но его путь к креслу главы правительства может оказаться долгим и сложным. Потому что ни количество партий, которые получат места в бундестаге, ни состав правящей коалиции предсказать невозможно: слишком все шатко.В бундестаг могут пройти от пяти до семи партий, но никакого легко достижимого устойчивого большинства не просматривается. Возобновление правившей до прошлой осени "светофорной" коалиции (из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов), развал которой и привел к внеочередным (на несколько месяцев раньше срока) выборам, полностью исключено — как потому, что этого не хочет почти никто из ее участников, так и потому, что инициировавшая развод СвДП может просто не попасть в бундестаг, ведь ее рейтинги балансируют на уровне пяти процентов.Другим неудачником могла стать Левая партия, после выхода из которой Сары Вагенкнехт (создавшей свою партию) потерявшая не только фракцию, но и поддержку электората. Однако в последние недели "Левые" набирают голоса — и вполне могут пройти барьер. Главный дебютант выборов, Союз Сары Вагекнехт, неожиданно сильно сдал на финише предвыборной кампании — хотя год назад его рейтинги приближались к десяти процентам, сейчас он идет ниже пяти. Однако шансы у новой партии все-таки есть — тем более что почти четверть избирателей еще в начале этой недели не определились, за кого они будут голосовать. Для недовольного системными политиками избирателя куда логичнее выбрать новую оппозиционную политическую партию, чем голосовать за бесконечно сменяющие друг друга у власти "народные партии".Так раньше называли ХДС и СДПГ — вспоминая времена, когда они вместе набирали до 90 процентов голосов избирателей. Но эта эпоха окончательно ушла: на прошлых выборах они впервые получили вместе менее половины голосов. Сейчас результат будет еще хуже: на двоих придется в районе 45 процентов. Первой партией станет ХДС — если в 2021-м она уступила СДПГ полтора процента, то сейчас опережает ее вдвое.На втором месте будет "Альтернатива для Германии", на третьем СДПГ, а на четвертом — "Зеленые". Две последние партии наберут в сумме примерно как одна ХДС, а то и меньше, если партия Мерца сильно перевалит за 30 процентов. Но главная интрига — сколько наберет АдГ. Агитация за нее Илона Маска может помочь партии сделать серьезный рывок — хотя ее рейтинги и так превышают 20 процентов, нельзя исключать и того, что в итоге она наберет до 25. Это станет важным этапом в смене нынешней партийно-политической системы ФРГ, тем более если антисистемной партии "Союз Сары Вагенкнехт" все-таки удастся пройти в бундестаг (может быть, даже с заметно превышающим барьер результатом).Потому что тогда две антисистемные партии будут контролировать до трети мест в парламенте, а противостоящие им системные партии окажутся в кризисе договороспособности. Блокирование с АдГ полностью исключают все системные партии, а отношение к условно левой партии "Союз Сары Вагенкнехт" немногим лучше. А ведь есть еще и "Левые", альянсы с которыми допускаются на региональном уровне, но крайне маловероятны на федеральном.То есть для формирования коалиций у истеблишмента остается всего две трети бундестага (в том случае, если в парламент пройдут не только "Левые", но и Союз Сары Вагенкнехт), а это сильно сокращает количество возможных комбинаций.Самой вероятной остается "большая коалиция" — называемая так с тех времен, когда ХДС и СДПГ еще действительно были "народными" партиями. Но это давно не так, и сейчас союзу "черных" и "красных" будет мешать не столько фигура Шольца (который пообещал уйти из политики в случае поражения), сколько нехватка мест. У них на двоих просто не будет большинства — или же оно будет минимальным и шатким. А взять к себе третьего партнера не получится: в ХДС (и особенно в ее баварской сестре ХСС) очень многие против альянса с "Зелеными", а в СДПГ не смогут забыть предательства СвДП (если она вообще попадет в бундестаг). Так что переговоры о формировании новой коалиции обещают быть нервными и тяжелыми. В итоге, конечно, канцлером станет лидер ХДС Фридрих Мерц, но, скорее всего, он окажется во главе слабого правительства, вынужденного постоянно думать о поиске поддержки в бундестаге.Что с этого России? В наших интересах укрепление антисистемных партий и сил в ФРГ, поэтому лучше всего будет шестипартийный бундестаг: с максимально сильной АдГ, фракциями Союза Сары Вагенкнехт и "Левых" и без СВдП. Европейский шторм будет только нарастать — как из-за Трампа, так и вследствие внутреннего кризиса проекта европейской интеграции, проблем с атлантическим единством, неопределенностью в отношениях с Россией (эскалировать или мириться?). Германия Фридриха Мерца останется локомотивом Европы, но это будет неэффективный, нескорый и раздираемый разногласиями поезд. А со временем антисистемные партии прорвут установленную на их пути к власти стену — вот тогда и появится возможность вернуться к конструктивным отношениям с немцами.

https://ria.ru/20250221/ekspert-2000754985.html

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аналитика, германия, европа, россия, сара вагенкнехт, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, бундестаг германии