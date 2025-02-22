В Германии назвали решение изолироваться от России ошибочным
Депутат АдГ Брага: решение Германии изолироваться от России было ошибочным
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
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ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - РИА Новости. Решение германских властей изолироваться от России было ошибочным, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат и координатор работы фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) федеральной земли Тюрингия Торбен Брага.
"Тюрингия как часть Федеративной Республики была в значительной степени зависима от поставок энергии из России. Энергетический рынок нельзя рассматривать отдельно для каждой земли — он затрагивает всю Германию в целом. И, конечно, Тюрингия также сильно пострадала от роста цен на энергию, который стал результатом осознанного политического решения изолироваться от России. Мы, разумеется, считаем это решение ошибочным", - сказал Брага.
По его словам, оно оказало влияние на ряд отраслей промышленности в Тюрингии, которые традиционно развиты в регионе. "Например, в Тюрингии есть стекольная и фарфоровая промышленности, которые в значительной степени зависят от потребления энергии. Это напрямую затронуло нас", - уточнил депутат.
Он добавил, что есть также ряд предприятий, которые поддерживали отдельные экономические связи с Восточной Европой и Россией, экспортировали туда или импортировали оттуда продукцию.
"Кроме того, существует многовековая история, связывающая этот регион Германии с Россией и восточноевропейскими странами больше, чем с Западной Европой, трансатлантическими структурами или Америкой. Это касается как культурных связей, которые сейчас заморожены, так и семейных отношений. В Тюрингии проживает довольно большая община русских и русско-немецких граждан", - добавил собеседник агентства.
Таким образом, по его словам, разрыв отношений между Германией, Тюрингией и Россией затронул сразу несколько аспектов: экономику, культуру и личные связи.
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