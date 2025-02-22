https://ria.ru/20250222/germanija-2000977836.html

В Германии не проявляют интереса к компромиссу по Украине, заявили в АдГ

В Германии не проявляют интереса к компромиссу по Украине, заявили в АдГ - РИА Новости, 22.02.2025

В Германии не проявляют интереса к компромиссу по Украине, заявили в АдГ

Германия не проявляет интереса к компромиссу по Украине, несмотря на необходимость решения конфликта, сказал РИА Новости депутат и координатор работы фракции... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:31:00+03:00

2025-02-22T12:31:00+03:00

2025-02-22T12:31:00+03:00

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ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - РИА Новости. Германия не проявляет интереса к компромиссу по Украине, несмотря на необходимость решения конфликта, сказал РИА Новости депутат и координатор работы фракции АдГ в ландтаге (земельном парламенте) федеральной земли Тюрингия Торбен Брага. Как отметил депутат, Украина, хоть и является большой страной, но она значительно меньше России и обладает гораздо меньшими ресурсами, и в этой связи он выразил уверенность, что без участия европейских и американских войск Киев "просто не сможет победить" на поле боя. "Это означает, что нужно находить возможности для мирного урегулирования, для мирного решения. А для этого, конечно, требуется способность к компромиссу. Но я не наблюдаю её ни у одной стороны этого конфликта на нашей стороне, относительно линии Одер-Нейсе. То есть, западноевропейские государства и Германия в основном не проявляют интереса к поиску компромиссного решения", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241018/frg-1978628668.html

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