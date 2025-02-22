Рейтинг@Mail.ru
В Германии не проявляют интереса к компромиссу по Украине, заявили в АдГ - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/germanija-2000977836.html
В Германии не проявляют интереса к компромиссу по Украине, заявили в АдГ
В Германии не проявляют интереса к компромиссу по Украине, заявили в АдГ - РИА Новости, 22.02.2025
В Германии не проявляют интереса к компромиссу по Украине, заявили в АдГ
Германия не проявляет интереса к компромиссу по Украине, несмотря на необходимость решения конфликта, сказал РИА Новости депутат и координатор работы фракции... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:31:00+03:00
2025-02-22T12:31:00+03:00
в мире
германия
украина
тюрингия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921930236_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_e228d18b6f5544c32207215ee477124a.jpg
ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - РИА Новости. Германия не проявляет интереса к компромиссу по Украине, несмотря на необходимость решения конфликта, сказал РИА Новости депутат и координатор работы фракции АдГ в ландтаге (земельном парламенте) федеральной земли Тюрингия Торбен Брага. Как отметил депутат, Украина, хоть и является большой страной, но она значительно меньше России и обладает гораздо меньшими ресурсами, и в этой связи он выразил уверенность, что без участия европейских и американских войск Киев "просто не сможет победить" на поле боя. "Это означает, что нужно находить возможности для мирного урегулирования, для мирного решения. А для этого, конечно, требуется способность к компромиссу. Но я не наблюдаю её ни у одной стороны этого конфликта на нашей стороне, относительно линии Одер-Нейсе. То есть, западноевропейские государства и Германия в основном не проявляют интереса к поиску компромиссного решения", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241018/frg-1978628668.html
германия
украина
тюрингия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921930236_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_c9417d6938c4da4d2f8b58940901f976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, тюрингия
В мире, Германия, Украина, Тюрингия
В Германии не проявляют интереса к компромиссу по Украине, заявили в АдГ

Депутат АдГ Брага: ФРГ не хочет компромисса по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание немецкого парламента
Здание немецкого парламента - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание немецкого парламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - РИА Новости. Германия не проявляет интереса к компромиссу по Украине, несмотря на необходимость решения конфликта, сказал РИА Новости депутат и координатор работы фракции АдГ в ландтаге (земельном парламенте) федеральной земли Тюрингия Торбен Брага.
Как отметил депутат, Украина, хоть и является большой страной, но она значительно меньше России и обладает гораздо меньшими ресурсами, и в этой связи он выразил уверенность, что без участия европейских и американских войск Киев "просто не сможет победить" на поле боя.
"Это означает, что нужно находить возможности для мирного урегулирования, для мирного решения. А для этого, конечно, требуется способность к компромиссу. Но я не наблюдаю её ни у одной стороны этого конфликта на нашей стороне, относительно линии Одер-Нейсе. То есть, западноевропейские государства и Германия в основном не проявляют интереса к поиску компромиссного решения", - сказал собеседник агентства.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
"Это провал". В ФРГ раскрыли, какой "сюрприз" хотят сделать Украине
18 октября 2024, 02:10
 
В миреГерманияУкраинаТюрингия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала