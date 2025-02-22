https://ria.ru/20250222/gerasimov-2000981526.html

Герасимов проинспектировал Южную группировку войск

Герасимов проинспектировал Южную группировку войск - РИА Новости, 22.02.2025

Герасимов проинспектировал Южную группировку войск

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Южная", заслушал доклад командующего об обстановке и дал указания о... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T13:03:00+03:00

2025-02-22T13:03:00+03:00

2025-02-22T13:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582269201_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_294238a97cc41e06a49c6b6c866243d9.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Южная", заслушал доклад командующего об обстановке и дал указания о дальнейших действиях, сообщили в Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Южная" в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что на командном пункте он заслушал доклад командующего группировкой войск "Южная" генерал-полковника Александра Санчика, а также командующих объединениями о сложившейся обстановке в зоне ответственности группировки и о ходе выполнения боевых задач. "Подводя итоги заслушивания начальник Генерального штаба ВС РФ отметил успехи соединений и воинских частей группировки "Южная" в ходе выполнения боевых задач, отдал указания на дальнейшие действия", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф