Герасимов проинспектировал Южную группировку войск
Начальник Генштаба Герасимов проинспектировал Южную группировку войск
© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Южная", заслушал доклад командующего об обстановке и дал указания о дальнейших действиях, сообщили в Минобороны РФ.
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"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Южная" в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на командном пункте он заслушал доклад командующего группировкой войск "Южная" генерал-полковника Александра Санчика, а также командующих объединениями о сложившейся обстановке в зоне ответственности группировки и о ходе выполнения боевых задач.
"Подводя итоги заслушивания начальник Генерального штаба ВС РФ отметил успехи соединений и воинских частей группировки "Южная" в ходе выполнения боевых задач, отдал указания на дальнейшие действия", - добавили в МО РФ.
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