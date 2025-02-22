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Герасимов проинспектировал Южную группировку войск - РИА Новости, 22.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 22.02.2025 (обновлено: 13:04 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/gerasimov-2000981526.html
Герасимов проинспектировал Южную группировку войск
Герасимов проинспектировал Южную группировку войск - РИА Новости, 22.02.2025
Герасимов проинспектировал Южную группировку войск
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Южная", заслушал доклад командующего об обстановке и дал указания о... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:03:00+03:00
2025-02-22T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Южная", заслушал доклад командующего об обстановке и дал указания о дальнейших действиях, сообщили в Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Южная" в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что на командном пункте он заслушал доклад командующего группировкой войск "Южная" генерал-полковника Александра Санчика, а также командующих объединениями о сложившейся обстановке в зоне ответственности группировки и о ходе выполнения боевых задач. "Подводя итоги заслушивания начальник Генерального штаба ВС РФ отметил успехи соединений и воинских частей группировки "Южная" в ходе выполнения боевых задач, отдал указания на дальнейшие действия", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Герасимов проинспектировал Южную группировку войск

Начальник Генштаба Герасимов проинспектировал Южную группировку войск

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Южная", заслушал доклад командующего об обстановке и дал указания о дальнейших действиях, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Южная" в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на командном пункте он заслушал доклад командующего группировкой войск "Южная" генерал-полковника Александра Санчика, а также командующих объединениями о сложившейся обстановке в зоне ответственности группировки и о ходе выполнения боевых задач.
"Подводя итоги заслушивания начальник Генерального штаба ВС РФ отметил успехи соединений и воинских частей группировки "Южная" в ходе выполнения боевых задач, отдал указания на дальнейшие действия", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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