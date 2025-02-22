https://ria.ru/20250222/fregat-2000990829.html

СМИ сообщили о диверсии против немецкого фрегата

СМИ сообщили о диверсии против немецкого фрегата - РИА Новости, 22.02.2025

СМИ сообщили о диверсии против немецкого фрегата

Диверсия, предположительно, произошла против фрегата военно-морских сил Германии "Гессен", ранее задействованного в миссии ЕС по борьбе с йеменскими повстанцами РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:06:00+03:00

2025-02-22T14:06:00+03:00

2025-02-22T14:06:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Диверсия, предположительно, произошла против фрегата военно-морских сил Германии "Гессен", ранее задействованного в миссии ЕС по борьбе с йеменскими повстанцами шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море, в порту Вильгельмсхафен в ФРГ, система питьевого водоснабжения корабля оказалась загрязнена отработанным маслом, начато расследование, сообщает газета Süddeutsche Zeitung. "Предположительно диверсия произошла в четверг против судна "Гессен", которое в настоящее время пришвартовано у пирса для проведения планового обслуживания. По имеющимся данным, неизвестные злоумышленники загрязнили систему питьевого водоснабжения фрегата десятками литров отработанного масла", - говорится в публикации газеты со ссылкой на расследование, проведенное совместно с телеканалами NDR и WDR. Сообщается, что ранее заполнение резервуаров пресной водой было поручено неназванной компании из Нижней Саксонии. При этом вероятность случайной ошибки источники исключают. Издание подчеркивает, что целью было надолго нарушить водоснабжение, тем самым помешать кораблю в ближайшее время снова выйти в море. Süddeutsche Zeitung сообщает, что при этом, вероятно, серьезный ущерб для всех систем удалось предотвратить, так как загрязнение вовремя обнаружили. "Мы проводим расследование совместно с бундесвером в связи с инцидентом с участием военного корабля", - приводит газета слова полиции Вильгельмсхафена. Ранее о начале расследования в связи с подозрением о попытке диверсии на новом корвете "Эмден" военно-морских сил Германии также сообщили в совместном расследовании WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung. По их информации, неизвестные насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки в двигатель корабля.

https://ria.ru/20250211/germanija-1998678078.html

https://ria.ru/20250210/putin-1998283319.html

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Ольга Фомченкова

в мире, германия, красное море, нижняя саксония, евросоюз, ансар алла