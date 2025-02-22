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СМИ сообщили о диверсии против немецкого фрегата - РИА Новости, 22.02.2025
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14:06 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/fregat-2000990829.html
СМИ сообщили о диверсии против немецкого фрегата
СМИ сообщили о диверсии против немецкого фрегата - РИА Новости, 22.02.2025
СМИ сообщили о диверсии против немецкого фрегата
Диверсия, предположительно, произошла против фрегата военно-морских сил Германии "Гессен", ранее задействованного в миссии ЕС по борьбе с йеменскими повстанцами РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:06:00+03:00
2025-02-22T14:06:00+03:00
в мире
германия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Диверсия, предположительно, произошла против фрегата военно-морских сил Германии "Гессен", ранее задействованного в миссии ЕС по борьбе с йеменскими повстанцами шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море, в порту Вильгельмсхафен в ФРГ, система питьевого водоснабжения корабля оказалась загрязнена отработанным маслом, начато расследование, сообщает газета Süddeutsche Zeitung. "Предположительно диверсия произошла в четверг против судна "Гессен", которое в настоящее время пришвартовано у пирса для проведения планового обслуживания. По имеющимся данным, неизвестные злоумышленники загрязнили систему питьевого водоснабжения фрегата десятками литров отработанного масла", - говорится в публикации газеты со ссылкой на расследование, проведенное совместно с телеканалами NDR и WDR. Сообщается, что ранее заполнение резервуаров пресной водой было поручено неназванной компании из Нижней Саксонии. При этом вероятность случайной ошибки источники исключают. Издание подчеркивает, что целью было надолго нарушить водоснабжение, тем самым помешать кораблю в ближайшее время снова выйти в море. Süddeutsche Zeitung сообщает, что при этом, вероятно, серьезный ущерб для всех систем удалось предотвратить, так как загрязнение вовремя обнаружили. "Мы проводим расследование совместно с бундесвером в связи с инцидентом с участием военного корабля", - приводит газета слова полиции Вильгельмсхафена. Ранее о начале расследования в связи с подозрением о попытке диверсии на новом корвете "Эмден" военно-морских сил Германии также сообщили в совместном расследовании WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung. По их информации, неизвестные насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки в двигатель корабля.
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в мире, германия, красное море, нижняя саксония, евросоюз, ансар алла
В мире, Германия, Красное море, Нижняя Саксония, Евросоюз, Ансар Алла
СМИ сообщили о диверсии против немецкого фрегата

В порту Вильгельмсхафен совершили диверсию против фрегата ВМС Германии "Гессен"

© Фото : U.S. Navy / Seaman Patrick MorrisseyФрегат военно-морских сил Германии "Гессен"
Фрегат военно-морских сил Германии Гессен - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : U.S. Navy / Seaman Patrick Morrissey
Фрегат военно-морских сил Германии "Гессен". Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Диверсия, предположительно, произошла против фрегата военно-морских сил Германии "Гессен", ранее задействованного в миссии ЕС по борьбе с йеменскими повстанцами шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море, в порту Вильгельмсхафен в ФРГ, система питьевого водоснабжения корабля оказалась загрязнена отработанным маслом, начато расследование, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
"Предположительно диверсия произошла в четверг против судна "Гессен", которое в настоящее время пришвартовано у пирса для проведения планового обслуживания. По имеющимся данным, неизвестные злоумышленники загрязнили систему питьевого водоснабжения фрегата десятками литров отработанного масла", - говорится в публикации газеты со ссылкой на расследование, проведенное совместно с телеканалами NDR и WDR.
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Сообщается, что ранее заполнение резервуаров пресной водой было поручено неназванной компании из Нижней Саксонии. При этом вероятность случайной ошибки источники исключают. Издание подчеркивает, что целью было надолго нарушить водоснабжение, тем самым помешать кораблю в ближайшее время снова выйти в море.
Süddeutsche Zeitung сообщает, что при этом, вероятно, серьезный ущерб для всех систем удалось предотвратить, так как загрязнение вовремя обнаружили.
«
"Мы проводим расследование совместно с бундесвером в связи с инцидентом с участием военного корабля", - приводит газета слова полиции Вильгельмсхафена.
Ранее о начале расследования в связи с подозрением о попытке диверсии на новом корвете "Эмден" военно-морских сил Германии также сообщили в совместном расследовании WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung. По их информации, неизвестные насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки в двигатель корабля.
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