https://ria.ru/20250222/frantsiya-2001040038.html

При нападении с ножом во Франции погиб человек

При нападении с ножом во Франции погиб человек - РИА Новости, 22.02.2025

При нападении с ножом во Франции погиб человек

Один человек погиб, трое полицейских получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на востоке Франции, президент страны Эммануэль Макрон назвал... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T20:55:00+03:00

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2025-02-22T20:55:00+03:00

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ПАРИЖ, 22 фев – РИА Новости. Один человек погиб, трое полицейских получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на востоке Франции, президент страны Эммануэль Макрон назвал произошедшее актом терроризма, сообщает телеканал BFM. Инцидент произошел в городе Мюлуз. Мужчина с ножом напал на прохожих с криком "Аллах акбар". Один человек погиб, это португалец 69 лет. Трое полицейских получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Сообщается, что нападавшему 37 лет, он был известен правоохранителям и числился в списке потенциальных террористов. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование произошедшего. Макрон в соцсети Х выразил соболезнования жертвам нападения, назвав произошедшее актом терроризма. Глава МВД Франции Бруно Ретайо отправился на место происшествия.

https://ria.ru/20250222/berlin-2000996892.html

https://ria.ru/20250221/prokuratura-2000807594.html

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