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При нападении с ножом во Франции погиб человек - РИА Новости, 22.02.2025
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20:55 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/frantsiya-2001040038.html
При нападении с ножом во Франции погиб человек
При нападении с ножом во Франции погиб человек - РИА Новости, 22.02.2025
При нападении с ножом во Франции погиб человек
Один человек погиб, трое полицейских получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на востоке Франции, президент страны Эммануэль Макрон назвал... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T20:55:00+03:00
2025-02-22T20:55:00+03:00
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ПАРИЖ, 22 фев – РИА Новости. Один человек погиб, трое полицейских получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на востоке Франции, президент страны Эммануэль Макрон назвал произошедшее актом терроризма, сообщает телеканал BFM. Инцидент произошел в городе Мюлуз. Мужчина с ножом напал на прохожих с криком "Аллах акбар". Один человек погиб, это португалец 69 лет. Трое полицейских получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Сообщается, что нападавшему 37 лет, он был известен правоохранителям и числился в списке потенциальных террористов. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование произошедшего. Макрон в соцсети Х выразил соболезнования жертвам нападения, назвав произошедшее актом терроризма. Глава МВД Франции Бруно Ретайо отправился на место происшествия.
https://ria.ru/20250222/berlin-2000996892.html
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в мире, франция
В мире, Франция
При нападении с ножом во Франции погиб человек

BFM: в Мюлузе на юге Франции мужчина убил человека ножом и ранил полицейских

© AP Photo / Peter DejongСотрудники жандармерии Франции
Сотрудники жандармерии Франции - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Сотрудники жандармерии Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 фев – РИА Новости. Один человек погиб, трое полицейских получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на востоке Франции, президент страны Эммануэль Макрон назвал произошедшее актом терроризма, сообщает телеканал BFM.
Инцидент произошел в городе Мюлуз. Мужчина с ножом напал на прохожих с криком "Аллах акбар". Один человек погиб, это португалец 69 лет. Трое полицейских получили ранения. Нападавший был задержан полицией.
Сотрудники полиции Берлина - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем
Вчера, 14:48
Сообщается, что нападавшему 37 лет, он был известен правоохранителям и числился в списке потенциальных террористов.
Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование произошедшего.
Макрон в соцсети Х выразил соболезнования жертвам нападения, назвав произошедшее актом терроризма.
Глава МВД Франции Бруно Ретайо отправился на место происшествия.
Мужчина разбил стекло автобуса и ударил водителя, угрожая ему убийством - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Москве мужчина избил прохожих, разбил стекло автобуса и ударил водителя
21 февраля, 14:31
 
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