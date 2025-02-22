https://ria.ru/20250222/frantsija-2000937720.html

Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар

Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар - РИА Новости, 22.02.2025

Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар

Полиция Франции задержала подозреваемого в атаке с гранатой на бар в Гренобле, им оказался 17-летний подросток, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T01:06:00+03:00

2025-02-22T01:06:00+03:00

2025-02-22T01:06:00+03:00

в мире

гренобль

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148713/90/1487139073_0:0:4782:2690_1920x0_80_0_0_f93eafaa6c96b70c9e59ad264f4a2e89.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Полиция Франции задержала подозреваемого в атаке с гранатой на бар в Гренобле, им оказался 17-летний подросток, передает агентство Франс Пресс. "Семнадцатилетний подросток, задержанный в среду недалеко от Гренобля и взятый под стражу полицией, подозревается в совершении нападения с гранатой в баре этого города", - пишет агентство. Отмечается, что изначально подозреваемого взяли под стражу в рамках другого дела, о покушении на убийство на почве наркоторговли. По данным агентства, подозреваемый сам заявил о своей причастности к преступлению, однако затем отказался от своих показаний. Тем не менее, французские силовики заявляют о наличии материальных доказательств причастности подозреваемого к нападению в баре. Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле 12 февраля. Радиостанция Ici сообщала, что причиной могла быть граната. По данным агентства Франс Пресс, пострадали 15 человек, шесть из которых получили тяжелые ранения.

https://ria.ru/20250213/grenobl-1998983873.html

https://ria.ru/20241104/zaderzhanie-1981834096.html

гренобль

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренобль, франция