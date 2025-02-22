https://ria.ru/20250222/frantsija-2000937720.html
Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар
Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар - РИА Новости, 22.02.2025
Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар
Полиция Франции задержала подозреваемого в атаке с гранатой на бар в Гренобле, им оказался 17-летний подросток, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T01:06:00+03:00
2025-02-22T01:06:00+03:00
2025-02-22T01:06:00+03:00
в мире
гренобль
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148713/90/1487139073_0:0:4782:2690_1920x0_80_0_0_f93eafaa6c96b70c9e59ad264f4a2e89.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Полиция Франции задержала подозреваемого в атаке с гранатой на бар в Гренобле, им оказался 17-летний подросток, передает агентство Франс Пресс. "Семнадцатилетний подросток, задержанный в среду недалеко от Гренобля и взятый под стражу полицией, подозревается в совершении нападения с гранатой в баре этого города", - пишет агентство. Отмечается, что изначально подозреваемого взяли под стражу в рамках другого дела, о покушении на убийство на почве наркоторговли. По данным агентства, подозреваемый сам заявил о своей причастности к преступлению, однако затем отказался от своих показаний. Тем не менее, французские силовики заявляют о наличии материальных доказательств причастности подозреваемого к нападению в баре. Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле 12 февраля. Радиостанция Ici сообщала, что причиной могла быть граната. По данным агентства Франс Пресс, пострадали 15 человек, шесть из которых получили тяжелые ранения.
https://ria.ru/20250213/grenobl-1998983873.html
https://ria.ru/20241104/zaderzhanie-1981834096.html
гренобль
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148713/90/1487139073_491:0:4782:3218_1920x0_80_0_0_e0a9966238ccb86983fe3310db730bb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренобль, франция
В мире, Гренобль, Франция
Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар
Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар в Гренобле
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Полиция Франции задержала подозреваемого в атаке с гранатой на бар в Гренобле, им оказался 17-летний подросток, передает агентство Франс Пресс.
"Семнадцатилетний подросток, задержанный в среду недалеко от Гренобля
и взятый под стражу полицией, подозревается в совершении нападения с гранатой в баре этого города", - пишет агентство.
Отмечается, что изначально подозреваемого взяли под стражу в рамках другого дела, о покушении на убийство на почве наркоторговли.
По данным агентства, подозреваемый сам заявил о своей причастности к преступлению, однако затем отказался от своих показаний.
Тем не менее, французские силовики заявляют о наличии материальных доказательств причастности подозреваемого к нападению в баре.
Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле 12 февраля. Радиостанция Ici сообщала, что причиной могла быть граната. По данным агентства Франс Пресс, пострадали 15 человек, шесть из которых получили тяжелые ранения.