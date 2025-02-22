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Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар - РИА Новости, 22.02.2025
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01:06 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/frantsija-2000937720.html
Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар
Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар - РИА Новости, 22.02.2025
Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар
Полиция Франции задержала подозреваемого в атаке с гранатой на бар в Гренобле, им оказался 17-летний подросток, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 22.02.2025
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2025-02-22T01:06:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Полиция Франции задержала подозреваемого в атаке с гранатой на бар в Гренобле, им оказался 17-летний подросток, передает агентство Франс Пресс. "Семнадцатилетний подросток, задержанный в среду недалеко от Гренобля и взятый под стражу полицией, подозревается в совершении нападения с гранатой в баре этого города", - пишет агентство. Отмечается, что изначально подозреваемого взяли под стражу в рамках другого дела, о покушении на убийство на почве наркоторговли. По данным агентства, подозреваемый сам заявил о своей причастности к преступлению, однако затем отказался от своих показаний. Тем не менее, французские силовики заявляют о наличии материальных доказательств причастности подозреваемого к нападению в баре. Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле 12 февраля. Радиостанция Ici сообщала, что причиной могла быть граната. По данным агентства Франс Пресс, пострадали 15 человек, шесть из которых получили тяжелые ранения.
https://ria.ru/20250213/grenobl-1998983873.html
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в мире, гренобль, франция
В мире, Гренобль, Франция
Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар

Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар в Гренобле

© AP PhotoСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo
Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Полиция Франции задержала подозреваемого в атаке с гранатой на бар в Гренобле, им оказался 17-летний подросток, передает агентство Франс Пресс.
"Семнадцатилетний подросток, задержанный в среду недалеко от Гренобля и взятый под стражу полицией, подозревается в совершении нападения с гранатой в баре этого города", - пишет агентство.
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Отмечается, что изначально подозреваемого взяли под стражу в рамках другого дела, о покушении на убийство на почве наркоторговли.
По данным агентства, подозреваемый сам заявил о своей причастности к преступлению, однако затем отказался от своих показаний.
Тем не менее, французские силовики заявляют о наличии материальных доказательств причастности подозреваемого к нападению в баре.
Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле 12 февраля. Радиостанция Ici сообщала, что причиной могла быть граната. По данным агентства Франс Пресс, пострадали 15 человек, шесть из которых получили тяжелые ранения.
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