https://ria.ru/20250222/fond-2001018610.html
В Москве открылся благотворительный фонд "Честь имею" для помощи бойцам
В Москве открылся благотворительный фонд "Честь имею" для помощи бойцам - РИА Новости, 22.02.2025
В Москве открылся благотворительный фонд "Честь имею" для помощи бойцам
Благотворительный фонд "Честь имею" открылся в Москве, он создан для приобретения, доставки технических средств и снаряжения бойцам на разных направлениях... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:44:00+03:00
2025-02-22T17:44:00+03:00
2025-02-22T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Благотворительный фонд "Честь имею" открылся в Москве, он создан для приобретения, доставки технических средств и снаряжения бойцам на разных направлениях фронта, рассказал РИА Новости его основатель Евгений Осколков. "Объявляем открытие фонда поддержки и реализации социально значимых программ и проектов "Честь имею" для поддержки героев СВО и тех, кто оказывает помощь в сложное время", - сказал Осколков. Помогать бойцам предприниматель начал с первых дней специальной военной операции. Он приобретал и доставлял гуманитарную помощь военнослужащим на донецком и херсонском направлениях, а также мирным жителям новых присоединенных территорий России. "Я давно занимаюсь благотворительной помощью. Например, до объявления СВО совершал пожертвования в организации, которые занимаются очисткой Байкала. С первых дней спецоперации начал помогать бойцам на фронте, а именно приобретать и доставлять необходимые технические средства, снаряжение и другую гуманитарную помощь солдатам на донецком и запорожском, а затем на курском и белгородском направлениях. Сейчас появилось желание закрепить свой опыт волонтерской деятельности, поэтому решил открыть благотворительный фонд "Честь имею", чтобы объединить вокруг себя настоящих патриотов, неравнодушных к судьбе участников СВО граждан", - сказал Осколков. Поддержать основателя благотворительной организации пришла его семья, в том числе супруга, которую он называет "мамой" фонда, а также участники спецоперации из подразделений, которым он оказал помощь. В их числе военнослужащий белгородского направления СВО с позывным "Аксай" "Помощь Евгения подразделению, в составе которого я выполняю боевые действия, бесценна. Совершая гуманитарную миссию, он привез нам генераторы, необходимые для ремонта техники инструменты, а также продукты питания. Очень приятно, что в нашей стране есть такие патриоты как Евгений, которые не просто словом, но и делом помогают бойцам на фронте", - рассказал он. Помимо участников СВО и мирных жителей новых присоединенных территорий России, волонтеры благотворительного фонда "Честь имею" будут оказывать поддержку гражданскому населению, а также участвовать в восстановлении социально важных объектов. "Например, сейчас я хочу помочь в восстановлении святого источника во Владимирской области совместно с участником боевых действий в Донбассе Русланом Захаровым", - добавил Осколков.
https://ria.ru/20250221/moskva-2000731327.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, москва, байкал, руслан захаров, общество, вооруженные силы рф
Надежные люди, Россия, Москва, Байкал, Руслан Захаров, Общество, Вооруженные силы РФ
В Москве открылся благотворительный фонд "Честь имею" для помощи бойцам
Предприниматель Осколков открыл в Москве фонд "Честь имею" для помощи бойцам СВО
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Благотворительный фонд "Честь имею" открылся в Москве, он создан для приобретения, доставки технических средств и снаряжения бойцам на разных направлениях фронта, рассказал РИА Новости его основатель Евгений Осколков.
"Объявляем открытие фонда поддержки и реализации социально значимых программ и проектов "Честь имею" для поддержки героев СВО и тех, кто оказывает помощь в сложное время", - сказал Осколков.
Помогать бойцам предприниматель начал с первых дней специальной военной операции. Он приобретал и доставлял гуманитарную помощь военнослужащим на донецком и херсонском направлениях, а также мирным жителям новых присоединенных территорий России
.
"Я давно занимаюсь благотворительной помощью. Например, до объявления СВО совершал пожертвования в организации, которые занимаются очисткой Байкала
. С первых дней спецоперации начал помогать бойцам на фронте, а именно приобретать и доставлять необходимые технические средства, снаряжение и другую гуманитарную помощь солдатам на донецком и запорожском, а затем на курском и белгородском направлениях. Сейчас появилось желание закрепить свой опыт волонтерской деятельности, поэтому решил открыть благотворительный фонд "Честь имею", чтобы объединить вокруг себя настоящих патриотов, неравнодушных к судьбе участников СВО граждан", - сказал Осколков.
Поддержать основателя благотворительной организации пришла его семья, в том числе супруга, которую он называет "мамой" фонда, а также участники спецоперации из подразделений, которым он оказал помощь. В их числе военнослужащий белгородского направления СВО с позывным "Аксай"
"Помощь Евгения подразделению, в составе которого я выполняю боевые действия, бесценна. Совершая гуманитарную миссию, он привез нам генераторы, необходимые для ремонта техники инструменты, а также продукты питания. Очень приятно, что в нашей стране есть такие патриоты как Евгений, которые не просто словом, но и делом помогают бойцам на фронте", - рассказал он.
Помимо участников СВО и мирных жителей новых присоединенных территорий России, волонтеры благотворительного фонда "Честь имею" будут оказывать поддержку гражданскому населению, а также участвовать в восстановлении социально важных объектов.
"Например, сейчас я хочу помочь в восстановлении святого источника во Владимирской области
совместно с участником боевых действий в Донбассе
Русланом Захаровым", - добавил Осколков.