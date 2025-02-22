https://ria.ru/20250222/flag-2000964916.html
На "Саур-Могиле" в ДНР развернули 50-метровый флаг армии России
На "Саур-Могиле" в ДНР развернули 50-метровый флаг армии России - РИА Новости, 22.02.2025
На "Саур-Могиле" в ДНР развернули 50-метровый флаг армии России
На мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР растянули 50-метровый флаг армии России в ходе автопробега в честь наступающего Дня защитника Отечества, рассказал РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:15:00+03:00
2025-02-22T10:15:00+03:00
2025-02-22T10:15:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. На мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР растянули 50-метровый флаг армии России в ходе автопробега в честь наступающего Дня защитника Отечества, рассказал журналистам министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров. "На вершине мемориала развернётся самое большое знамя армии России длиной 50 метров – воплощение мужества, победы и нашей несгибаемой воли. Сегодня здесь участники пробега, порядка 30 машин из разных организаций. Это как раз правнуки победителей, участники СВО, демобилизованные студенты сегодня принимают участие в этом автопробеге", - сказал Макаров. В министерстве молодежной политики ДНР подчеркнули, что 50-метровый флаг армии России, который сегодня расправили на "Саур-Могиле", ранее был передан в ДНР координаторами многонационального проекта "Мы едины" с авиабазы "Хмеймим" в Сирии.
https://ria.ru/20250222/23_fevralya-1848760861.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, сирия, кирилл макаров, общество, день защитника отечества
Донецкая Народная Республика, Россия, Сирия, Кирилл Макаров, Общество, День защитника Отечества
На "Саур-Могиле" в ДНР развернули 50-метровый флаг армии России
На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР развернули 50-метровый флаг ВС РФ