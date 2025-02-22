https://ria.ru/20250222/dtp-2001036849.html

В Тверской области BMW на большой скорости врезался в ограждение

В Тверской области BMW на большой скорости врезался в ограждение - РИА Новости, 22.02.2025

В Тверской области BMW на большой скорости врезался в ограждение

Два человека погибли, еще один пострадал в ДТП на трассе М-11 в Конаковском районе Тверской области, сообщило региональное управление Госавтоинспекции. РИА Новости, 22.02.2025

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происшествия

конаковский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в ДТП на трассе М-11 в Конаковском районе Тверской области, сообщило региональное управление Госавтоинспекции. По предварительным данным ведомства, на 140-м километре скоростной платной автомобильной дороги М-11 в Конаковском районе произошло столкновение BMW и Citroёn с последующим наездом на препятствие. "В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля BMW, пассажир автомобиля BMW с тяжелыми травмами доставлен в медицинское учреждение", - сообщается на странице регионального управления Госавтоинспекции в социальной сети "ВКонтакте". На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, регионального ГУ МЧС, больницы скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20250222/dtp-2001028221.html

конаковский район

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ДТП на платной трассе М-11 в Тверской области ДТП на платной трассе М-11 в Тверской области 2025-02-22T20:13 true PT0M07S

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происшествия, конаковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия