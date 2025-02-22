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В Тверской области BMW на большой скорости врезался в ограждение - РИА Новости, 22.02.2025
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20:13 22.02.2025 (обновлено: 21:06 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/dtp-2001036849.html
В Тверской области BMW на большой скорости врезался в ограждение
В Тверской области BMW на большой скорости врезался в ограждение - РИА Новости, 22.02.2025
В Тверской области BMW на большой скорости врезался в ограждение
Два человека погибли, еще один пострадал в ДТП на трассе М-11 в Конаковском районе Тверской области, сообщило региональное управление Госавтоинспекции. РИА Новости, 22.02.2025
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происшествия
конаковский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в ДТП на трассе М-11 в Конаковском районе Тверской области, сообщило региональное управление Госавтоинспекции. По предварительным данным ведомства, на 140-м километре скоростной платной автомобильной дороги М-11 в Конаковском районе произошло столкновение BMW и Citroёn с последующим наездом на препятствие. "В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля BMW, пассажир автомобиля BMW с тяжелыми травмами доставлен в медицинское учреждение", - сообщается на странице регионального управления Госавтоинспекции в социальной сети "ВКонтакте". На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, регионального ГУ МЧС, больницы скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20250222/dtp-2001028221.html
конаковский район
россия
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ДТП на платной трассе М-11 в Тверской области
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происшествия, конаковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Конаковский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Тверской области BMW на большой скорости врезался в ограждение

BMW врезался в ограждение на трассе М-11, погибли два человека

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РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в ДТП на трассе М-11 в Конаковском районе Тверской области, сообщило региональное управление Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, на 140-м километре скоростной платной автомобильной дороги М-11 в Конаковском районе произошло столкновение BMW и Citroёn с последующим наездом на препятствие.
«
"В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля BMW, пассажир автомобиля BMW с тяжелыми травмами доставлен в медицинское учреждение", - сообщается на странице регионального управления Госавтоинспекции в социальной сети "ВКонтакте".
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, регионального ГУ МЧС, больницы скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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