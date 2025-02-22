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Ребенок пострадал в ДТП в Новой Москве - РИА Новости, 22.02.2025
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18:46 22.02.2025
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Ребенок пострадал в ДТП в Новой Москве
Ребенок пострадал в ДТП в Новой Москве - РИА Новости, 22.02.2025
Ребенок пострадал в ДТП в Новой Москве
Двенадцатилетняя девочка пострадала в результате дорожной аварии на Центральной улице в поселке Птичное в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T18:46:00+03:00
2025-02-22T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка пострадала в результате дорожной аварии на Центральной улице в поселке Птичное в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале."Привлечение водителя к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным прокураторы, 26-летняя женщина, управляя автомобилем "Ауди", на пешеходном переходе наехала на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу. От удара девочку отбросило на другой автомобиль, следовавший во встречном направлении. В результате ДТП девочка была госпитализирована, ее здоровью причинен тяжкий вред.
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происшествия, новая москва, россия
Происшествия, Новая Москва, Россия
Ребенок пострадал в ДТП в Новой Москве

В Новой Москве 12-летняя девочка пострадала в ДТП на Центральной улице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка пострадала в результате дорожной аварии на Центральной улице в поселке Птичное в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
«
"Привлечение водителя к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным прокураторы, 26-летняя женщина, управляя автомобилем "Ауди", на пешеходном переходе наехала на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу. От удара девочку отбросило на другой автомобиль, следовавший во встречном направлении.
В результате ДТП девочка была госпитализирована, ее здоровью причинен тяжкий вред.
Место происшествия, где легковой автомобиль сбил трех пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Филимоновское в Новой Москве. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Новой Москве автомобиль сбил трех пешеходов, двое из них погибли
4 февраля, 19:49
 
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