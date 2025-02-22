https://ria.ru/20250222/dtp-2001028221.html

Ребенок пострадал в ДТП в Новой Москве

Ребенок пострадал в ДТП в Новой Москве - РИА Новости, 22.02.2025

Ребенок пострадал в ДТП в Новой Москве

Двенадцатилетняя девочка пострадала в результате дорожной аварии на Центральной улице в поселке Птичное в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T18:46:00+03:00

2025-02-22T18:46:00+03:00

2025-02-22T18:46:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка пострадала в результате дорожной аварии на Центральной улице в поселке Птичное в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале."Привлечение водителя к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным прокураторы, 26-летняя женщина, управляя автомобилем "Ауди", на пешеходном переходе наехала на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу. От удара девочку отбросило на другой автомобиль, следовавший во встречном направлении. В результате ДТП девочка была госпитализирована, ее здоровью причинен тяжкий вред.

https://ria.ru/20250204/moskva-1997385430.html

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происшествия, новая москва, россия