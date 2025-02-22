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В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 22.02.2025
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12:59 22.02.2025 (обновлено: 13:06 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/dtp-2000980877.html
В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие
В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 22.02.2025
В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие
Два человека погибли и четыре человека пострадали на трассе Оса - Чернушка при столкновении автобуса и автомобиля "Лада Ларгус", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:59:00+03:00
2025-02-22T13:06:00+03:00
происшествия
авто
оса
чернушка
пермский край
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ПЕРМЬ, 22 фев - РИА Новости. Два человека погибли и четыре человека пострадали на трассе Оса - Чернушка при столкновении автобуса и автомобиля "Лада Ларгус", сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края. По данным ведомства, на трассе Оса - Чернушка автомобиль "Лада Ларгус" при выезде со второстепенной дороги не пропустил автобус "Симаз", который ехал из Чайковского в сторону Кукуштана. "В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Кроме того, четыре пассажира "Лады" госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас по факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240914/avariya-1972762503.html
оса
чернушка
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происшествия, авто, оса , чернушка, пермский край
Происшествия, Авто, Оса , Чернушка, Пермский край
В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие

В Пермском крае два человека погибли при столкновении автобуса с машиной

© Фото : Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краюНа месте ДТП с автобусом Пермском крае. 22 февраля 2025
На месте ДТП с автобусом Пермском крае. 22 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю
На месте ДТП с автобусом Пермском крае. 22 февраля 2025
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ПЕРМЬ, 22 фев - РИА Новости. Два человека погибли и четыре человека пострадали на трассе Оса - Чернушка при столкновении автобуса и автомобиля "Лада Ларгус", сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.
По данным ведомства, на трассе Оса - Чернушка автомобиль "Лада Ларгус" при выезде со второстепенной дороги не пропустил автобус "Симаз", который ехал из Чайковского в сторону Кукуштана.
"В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Кроме того, четыре пассажира "Лады" госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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ПроисшествияАвтоОсаЧернушкаПермский край
 
 
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