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В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие
В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 22.02.2025
В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие
Два человека погибли и четыре человека пострадали на трассе Оса - Чернушка при столкновении автобуса и автомобиля "Лада Ларгус", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:59:00+03:00
2025-02-22T12:59:00+03:00
2025-02-22T13:06:00+03:00
происшествия
авто
оса
чернушка
пермский край
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ПЕРМЬ, 22 фев - РИА Новости. Два человека погибли и четыре человека пострадали на трассе Оса - Чернушка при столкновении автобуса и автомобиля "Лада Ларгус", сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края. По данным ведомства, на трассе Оса - Чернушка автомобиль "Лада Ларгус" при выезде со второстепенной дороги не пропустил автобус "Симаз", который ехал из Чайковского в сторону Кукуштана. "В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Кроме того, четыре пассажира "Лады" госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, оса , чернушка, пермский край
Происшествия, Авто, Оса , Чернушка, Пермский край
В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие
В Пермском крае два человека погибли при столкновении автобуса с машиной