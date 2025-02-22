https://ria.ru/20250222/dtp-2000980877.html

В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие

В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 22.02.2025

В Пермском крае автобус попал в ДТП, есть погибшие

Два человека погибли и четыре человека пострадали на трассе Оса - Чернушка при столкновении автобуса и автомобиля "Лада Ларгус", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:59:00+03:00

2025-02-22T12:59:00+03:00

2025-02-22T13:06:00+03:00

происшествия

авто

оса

чернушка

пермский край

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ПЕРМЬ, 22 фев - РИА Новости. Два человека погибли и четыре человека пострадали на трассе Оса - Чернушка при столкновении автобуса и автомобиля "Лада Ларгус", сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края. По данным ведомства, на трассе Оса - Чернушка автомобиль "Лада Ларгус" при выезде со второстепенной дороги не пропустил автобус "Симаз", который ехал из Чайковского в сторону Кукуштана. "В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Кроме того, четыре пассажира "Лады" госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас по факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20240914/avariya-1972762503.html

оса

чернушка

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, оса , чернушка, пермский край