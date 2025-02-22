В Приморье трое детей пострадали в ДТП
В Приморье иномарка опрокинулась в кювет, трое детей и мужчина получили травмы
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Три ребенка и мужчина получили травмы и госпитализированы в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Приморье, сообщает краевая полиция.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло на 395 километре автодороги "Осиновка – Рудная Пристань".
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"Установлено, что 33-летний водитель автомашины "Субару Форестер", двигаясь со стороны Рудной Пристани в направлении Дальнегорска, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием … Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. 8-летний ребенок, мальчик 13 лет и девочка 13 лет получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у пострадавшего мужчины нет водительского удостоверения, в 2024 году он привлекался к административной ответственности за вождение без прав в нетрезвом виде.
По факту происшествия проводится проверка.
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