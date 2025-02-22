https://ria.ru/20250222/dtp-2000979806.html

В Приморье трое детей пострадали в ДТП

В Приморье трое детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 22.02.2025

В Приморье трое детей пострадали в ДТП

Три ребенка и мужчина получили травмы и госпитализированы в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Приморье, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:45:00+03:00

2025-02-22T12:45:00+03:00

2025-02-22T12:45:00+03:00

происшествия

дальнегорск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Три ребенка и мужчина получили травмы и госпитализированы в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Приморье, сообщает краевая полиция. По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло на 395 километре автодороги "Осиновка – Рудная Пристань". "Установлено, что 33-летний водитель автомашины "Субару Форестер", двигаясь со стороны Рудной Пристани в направлении Дальнегорска, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием … Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. 8-летний ребенок, мальчик 13 лет и девочка 13 лет получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что у пострадавшего мужчины нет водительского удостоверения, в 2024 году он привлекался к административной ответственности за вождение без прав в нетрезвом виде. По факту происшествия проводится проверка.

https://ria.ru/20250126/dtp-1995539415.html

дальнегорск

приморский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, дальнегорск, приморский край