https://ria.ru/20250222/drk-2001007790.html

Военные ДР Конго возобновили бои с повстанцами на востоке страны

Военные ДР Конго возобновили бои с повстанцами на востоке страны - РИА Новости, 22.02.2025

Военные ДР Конго возобновили бои с повстанцами на востоке страны

Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) ведут бои с группировкой "Твирванехо" в провинции Южное Киву на востоке страны, сообщает радиостанция... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T16:18:00+03:00

2025-02-22T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) ведут бои с группировкой "Твирванехо" в провинции Южное Киву на востоке страны, сообщает радиостанция RFI. Как отмечается в сообщении, в среду правительственным войскам удалось ликвидировать лидера группировки Мишеля Рукунду с помощью беспилотника. Однако в пятницу вооруженное противостояние возобновилось в районе Минембве на территории Физи. "Столкновения начались около пяти утра (около 7:00 мск - ред.) в сельской коммуне Минембве", - заявил радиостанции неназванный источник в местной администрации. Как поясняет радио, группировка "Твирванехо" позиционирует себя в качестве защитника общины баньямуленге и "сотрудничает" с коалицией "Альянса реки Конго" (AFC) и движения M23. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отвергает. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250128/povstantsy-1995973477.html

https://ria.ru/20250214/kongo-1999503666.html

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