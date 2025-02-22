Военные ДР Конго возобновили бои с повстанцами на востоке страны
ВС ДРК ведут бои с Твирванехо в провинции Южное Киву на востоке страны
© AP PhotoДемократическая Республика Конго
© AP Photo
Демократическая Республика Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) ведут бои с группировкой "Твирванехо" в провинции Южное Киву на востоке страны, сообщает радиостанция RFI.
Как отмечается в сообщении, в среду правительственным войскам удалось ликвидировать лидера группировки Мишеля Рукунду с помощью беспилотника. Однако в пятницу вооруженное противостояние возобновилось в районе Минембве на территории Физи.
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"Столкновения начались около пяти утра (около 7:00 мск - ред.) в сельской коммуне Минембве", - заявил радиостанции неназванный источник в местной администрации.
Как поясняет радио, группировка "Твирванехо" позиционирует себя в качестве защитника общины баньямуленге и "сотрудничает" с коалицией "Альянса реки Конго" (AFC) и движения M23.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отвергает.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.