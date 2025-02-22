Доля Германии в мировой экономике при Шольце упала до минимума
Доля Германии в глобальной экономике упала до рекордных в истории 3,08 процента
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Доля Германии в глобальной экономике во время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 3,08 процента, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Вклад ФРГ в мировом ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности, достиг максимума в 1991 году на уровне 5,4 процнта. Тогда производительность немецкой экономики составила 1,7 триллиона долларов, а остальной планеты — 31,1 триллиона долларов.
Найден способ спасти Германию от радикалов
23 сентября 2024, 08:00
Затем в целом сформировался тренд на снижение вклада немецкого ВВП в глобальный, хотя в отдельные годы Германии удавалось переломить тренд и расти быстрее остальных стран. В целом за время правления Ангелы Меркель, которая занимала пост канцлера 16 лет, доля немецкой экономики сократилась на 0,62 процентного пункта.
При этом всего за три полных года, которые Шольц был канцлером Германии, вклад страны в глобальное производство упал на 0,24 процентного пункта и по итогам 2024 года стал составлять минимальные в современной истории 3,08 процента.
Таким образом, при нынешнем главе немецкого правительства доля страны в мировой экономике в среднем в год снижалась вдвое быстрее, чем при его предшественнице.
В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы. Это стало результатом прошлогоднего распада правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Одной из ключевых тем предвыборной кампании стала экономическая ситуация в стране. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место — еще более правой "Альтернативе для Германии".