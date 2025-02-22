https://ria.ru/20250222/dolja-2000949677.html

Доля Германии в мировой экономике при Шольце упала до минимума

Доля Германии в мировой экономике при Шольце упала до минимума - РИА Новости, 22.02.2025

Доля Германии в мировой экономике при Шольце упала до минимума

Доля Германии в глобальной экономике во время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 3,08 процента, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T07:16:00+03:00

2025-02-22T07:16:00+03:00

2025-02-22T07:45:00+03:00

экономика

германия

олаф шольц

ангела меркель

всемирный банк

христианско-социальный союз

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Доля Германии в глобальной экономике во время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 3,08 процента, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда.Вклад ФРГ в мировом ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности, достиг максимума в 1991 году на уровне 5,4 процнта. Тогда производительность немецкой экономики составила 1,7 триллиона долларов, а остальной планеты — 31,1 триллиона долларов.Затем в целом сформировался тренд на снижение вклада немецкого ВВП в глобальный, хотя в отдельные годы Германии удавалось переломить тренд и расти быстрее остальных стран. В целом за время правления Ангелы Меркель, которая занимала пост канцлера 16 лет, доля немецкой экономики сократилась на 0,62 процентного пункта.При этом всего за три полных года, которые Шольц был канцлером Германии, вклад страны в глобальное производство упал на 0,24 процентного пункта и по итогам 2024 года стал составлять минимальные в современной истории 3,08 процента.Таким образом, при нынешнем главе немецкого правительства доля страны в мировой экономике в среднем в год снижалась вдвое быстрее, чем при его предшественнице.В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы. Это стало результатом прошлогоднего распада правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Одной из ключевых тем предвыборной кампании стала экономическая ситуация в стране. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место — еще более правой "Альтернативе для Германии".

https://ria.ru/20240923/germaniya-1974161584.html

https://ria.ru/20250222/tramp-2000938175.html

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, германия, олаф шольц, ангела меркель, всемирный банк, христианско-социальный союз