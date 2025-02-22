Рейтинг@Mail.ru
Доля Германии в мировой экономике при Шольце упала до минимума - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 22.02.2025 (обновлено: 07:45 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/dolja-2000949677.html
Доля Германии в мировой экономике при Шольце упала до минимума
Доля Германии в мировой экономике при Шольце упала до минимума - РИА Новости, 22.02.2025
Доля Германии в мировой экономике при Шольце упала до минимума
Доля Германии в глобальной экономике во время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 3,08 процента, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T07:16:00+03:00
2025-02-22T07:45:00+03:00
экономика
германия
олаф шольц
ангела меркель
всемирный банк
христианско-социальный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_239:0:2808:1445_1920x0_80_0_0_bb54b85106cc0468ff0ba6b2f76b94cb.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Доля Германии в глобальной экономике во время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 3,08 процента, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда.Вклад ФРГ в мировом ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности, достиг максимума в 1991 году на уровне 5,4 процнта. Тогда производительность немецкой экономики составила 1,7 триллиона долларов, а остальной планеты — 31,1 триллиона долларов.Затем в целом сформировался тренд на снижение вклада немецкого ВВП в глобальный, хотя в отдельные годы Германии удавалось переломить тренд и расти быстрее остальных стран. В целом за время правления Ангелы Меркель, которая занимала пост канцлера 16 лет, доля немецкой экономики сократилась на 0,62 процентного пункта.При этом всего за три полных года, которые Шольц был канцлером Германии, вклад страны в глобальное производство упал на 0,24 процентного пункта и по итогам 2024 года стал составлять минимальные в современной истории 3,08 процента.Таким образом, при нынешнем главе немецкого правительства доля страны в мировой экономике в среднем в год снижалась вдвое быстрее, чем при его предшественнице.В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы. Это стало результатом прошлогоднего распада правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Одной из ключевых тем предвыборной кампании стала экономическая ситуация в стране. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место — еще более правой "Альтернативе для Германии".
https://ria.ru/20240923/germaniya-1974161584.html
https://ria.ru/20250222/tramp-2000938175.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_8ca6eb518ef5f6eb1d2fc055006950da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, олаф шольц, ангела меркель, всемирный банк, христианско-социальный союз
Экономика, Германия, Олаф Шольц, Ангела Меркель, Всемирный банк, Христианско-социальный союз
Доля Германии в мировой экономике при Шольце упала до минимума

Доля Германии в глобальной экономике упала до рекордных в истории 3,08 процента

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Доля Германии в глобальной экономике во время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 3,08 процента, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Вклад ФРГ в мировом ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности, достиг максимума в 1991 году на уровне 5,4 процнта. Тогда производительность немецкой экономики составила 1,7 триллиона долларов, а остальной планеты — 31,1 триллиона долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Найден способ спасти Германию от радикалов
23 сентября 2024, 08:00
Затем в целом сформировался тренд на снижение вклада немецкого ВВП в глобальный, хотя в отдельные годы Германии удавалось переломить тренд и расти быстрее остальных стран. В целом за время правления Ангелы Меркель, которая занимала пост канцлера 16 лет, доля немецкой экономики сократилась на 0,62 процентного пункта.
При этом всего за три полных года, которые Шольц был канцлером Германии, вклад страны в глобальное производство упал на 0,24 процентного пункта и по итогам 2024 года стал составлять минимальные в современной истории 3,08 процента.
Таким образом, при нынешнем главе немецкого правительства доля страны в мировой экономике в среднем в год снижалась вдвое быстрее, чем при его предшественнице.
В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы. Это стало результатом прошлогоднего распада правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Одной из ключевых тем предвыборной кампании стала экономическая ситуация в стране. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место — еще более правой "Альтернативе для Германии".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии
01:16
 
ЭкономикаГерманияОлаф ШольцАнгела МеркельВсемирный банкХристианско-социальный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала