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Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 22.02.2025
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06:20 22.02.2025 (обновлено: 06:30 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/diplomatiya-2000947334.html
Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа
Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 22.02.2025
Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа
Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, но для этого потребуется интенсивная работа, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T06:20:00+03:00
2025-02-22T06:30:00+03:00
в мире
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дональд трамп
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сергей рябков
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, но для этого потребуется интенсивная работа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это ее важное звено, важный элемент данной работы. Вопросы — те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них", — сказал он.При этом Рябков отметил, что пока подготовка к саммиту находится в начальной стадии.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000917067.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей рябков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сергей Рябков
Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа

Рябков: подготовка к встрече Путина и Трампа находится на начальной стадии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, но для этого потребуется интенсивная работа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это ее важное звено, важный элемент данной работы. Вопросы — те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них", — сказал он.
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Трамп оценил переговоры с Путиным
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При этом Рябков отметил, что пока подготовка к саммиту находится в начальной стадии.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСергей Рябков
 
 
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