https://ria.ru/20250222/diplomatiya-2000947334.html

Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа

Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 22.02.2025

Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа

Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, но для этого потребуется интенсивная работа, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T06:20:00+03:00

2025-02-22T06:20:00+03:00

2025-02-22T06:30:00+03:00

в мире

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дональд трамп

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сергей рябков

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, но для этого потребуется интенсивная работа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это ее важное звено, важный элемент данной работы. Вопросы — те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них", — сказал он.При этом Рябков отметил, что пока подготовка к саммиту находится в начальной стадии.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000917067.html

https://ria.ru/20250221/putin-2000852239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей рябков