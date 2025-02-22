https://ria.ru/20250222/detsad-2001007637.html

В Элисте проверят детсад после жалобы на грубое обращение с воспитанниками

В Элисте проверят детсад после жалобы на грубое обращение с воспитанниками - РИА Новости, 22.02.2025

В Элисте проверят детсад после жалобы на грубое обращение с воспитанниками

Управление образования Элисты проведет проверку в детском саду №4 после жалобы на воспитателя, которая якобы ударила палкой ребенка-инвалида, сообщила мэрия... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T16:10:00+03:00

2025-02-22T16:10:00+03:00

2025-02-22T16:25:00+03:00

происшествия

элиста

республика калмыкия

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ВОЛГОГРАД, 22 фев - РИА Новости. Управление образования Элисты проведет проверку в детском саду №4 после жалобы на воспитателя, которая якобы ударила палкой ребенка-инвалида, сообщила мэрия калмыцкой столицы. Ранее в соцсетях появилось сообщение от жительницы Калмыкии, чей ребенок-инвалид посещает инклюзивную группу в детсаде №4 в Элисте, всего в группе четверо детей. По ее словам, в пятницу она пришла за сыном в обеденное время, так как воспитатель к ней вышла, она прошла внутрь группы и увидела, как нянечка силой дернула за руку ее сына, который выбежал навстречу, а потом ударила его палкой и затолкала обратно в спальню, при этом, утверждает автор сообщения, сотрудница детсада громко ругалась на детей. "В социальных сетях широко обсуждается ситуация, произошедшая в детском саду №4 "Солнышко"... В следствие этого в срочном порядке будет организована служебная проверка, которая позволит выяснить все обстоятельства дела", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240729/vospitatel-1962634768.html

элиста

республика калмыкия

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Ольга Фомченкова

происшествия, элиста, республика калмыкия