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В Элисте проверят детсад после жалобы на грубое обращение с воспитанниками - РИА Новости, 22.02.2025
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16:10 22.02.2025 (обновлено: 16:25 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/detsad-2001007637.html
В Элисте проверят детсад после жалобы на грубое обращение с воспитанниками
В Элисте проверят детсад после жалобы на грубое обращение с воспитанниками - РИА Новости, 22.02.2025
В Элисте проверят детсад после жалобы на грубое обращение с воспитанниками
Управление образования Элисты проведет проверку в детском саду №4 после жалобы на воспитателя, которая якобы ударила палкой ребенка-инвалида, сообщила мэрия... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:10:00+03:00
2025-02-22T16:25:00+03:00
происшествия
элиста
республика калмыкия
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ВОЛГОГРАД, 22 фев - РИА Новости. Управление образования Элисты проведет проверку в детском саду №4 после жалобы на воспитателя, которая якобы ударила палкой ребенка-инвалида, сообщила мэрия калмыцкой столицы. Ранее в соцсетях появилось сообщение от жительницы Калмыкии, чей ребенок-инвалид посещает инклюзивную группу в детсаде №4 в Элисте, всего в группе четверо детей. По ее словам, в пятницу она пришла за сыном в обеденное время, так как воспитатель к ней вышла, она прошла внутрь группы и увидела, как нянечка силой дернула за руку ее сына, который выбежал навстречу, а потом ударила его палкой и затолкала обратно в спальню, при этом, утверждает автор сообщения, сотрудница детсада громко ругалась на детей. "В социальных сетях широко обсуждается ситуация, произошедшая в детском саду №4 "Солнышко"... В следствие этого в срочном порядке будет организована служебная проверка, которая позволит выяснить все обстоятельства дела", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
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элиста
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происшествия, элиста, республика калмыкия
Происшествия, Элиста, Республика Калмыкия
В Элисте проверят детсад после жалобы на грубое обращение с воспитанниками

Мэрия Элисты проверит детсад после жалобы на ударившую ребенка-инвалида нянечку

© Фото : администрация города ЭлистыДетский сад №4 "Солнышко" в Элисте
Детский сад №4 Солнышко в Элисте - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : администрация города Элисты
Детский сад №4 "Солнышко" в Элисте
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ВОЛГОГРАД, 22 фев - РИА Новости. Управление образования Элисты проведет проверку в детском саду №4 после жалобы на воспитателя, которая якобы ударила палкой ребенка-инвалида, сообщила мэрия калмыцкой столицы.
Ранее в соцсетях появилось сообщение от жительницы Калмыкии, чей ребенок-инвалид посещает инклюзивную группу в детсаде №4 в Элисте, всего в группе четверо детей. По ее словам, в пятницу она пришла за сыном в обеденное время, так как воспитатель к ней вышла, она прошла внутрь группы и увидела, как нянечка силой дернула за руку ее сына, который выбежал навстречу, а потом ударила его палкой и затолкала обратно в спальню, при этом, утверждает автор сообщения, сотрудница детсада громко ругалась на детей.
"В социальных сетях широко обсуждается ситуация, произошедшая в детском саду №4 "Солнышко"... В следствие этого в срочном порядке будет организована служебная проверка, которая позволит выяснить все обстоятельства дела", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
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