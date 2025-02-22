https://ria.ru/20250222/budina-2000516933.html

Биография Ольги Будиной

Биография Ольги Будиной - РИА Новости, 22.02.2025

Биография Ольги Будиной

Российская актриса театра и кино Ольга Александровна Будина родилась 22 февраля 1975 года в городе Одинцово Московской области. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T01:36:00+03:00

2025-02-22T01:36:00+03:00

2025-02-22T01:36:00+03:00

справки

одинцово

ольга будина

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Российская актриса театра и кино Ольга Александровна Будина родилась 22 февраля 1975 года в городе Одинцово Московской области.Творческий характер проявился у Ольги Будиной в школьные годы. Она играла на фортепиано и аккордеоне, солировала в хоре и оркестре, ставила спектакли в школьном театре. Окончила школу юных филологов при МГУ, получив специальность экскурсовода.В 1997 году окончила Театральное училище (ныне институт) им. Щукина, курс Евгения Симонова и Марины Пантелеевой.Дебютом Будиной в кино стала работа в короткометражном фильме Раисы Шибеко "Играем Маленького принца" (1996).В 1998 году на экраны вышла комедия "Не послать ли нам…гонца?", где Будина сыграла небольшую роль. Однако ей удалось поработать на съемочной площадке с такими известными актерами как Лев Дуров, Николай Трофимов, Любовь Соколова. Главную роль в картине сыграл юморист Михаил Евдокимов. До конца 1990-х годов актриса снялась еще в нескольких фильмах, а в телесериале "Простые истины" (1999) ей досталась роль учительницы английского языка Веры Маркеловой.Узнаваемость актрисе принесла главная роль в фильме Александра Митты "Граница. Таежный роман" (2000).В 2000 году на экраны вышел фильм Глеба Панфилова "Романовы. Венценосная семья", где Будина сыграла младшую дочь императора Николая II – великую княжну Анастасию Николаевну. На эту роль актриса была утверждена, еще будучи студенткой четвертого курса театрального училища.В последующие годы актриса активно снималась. Она сыграла в экранизации романа Достоевского "Идиот" (2003), военном сериале по роману Валентина Пикуля "Баязет" (2003), многосерийной драме "Московская сага" (2004), в исторической драме "Жена Сталина" (2006) сыграла Надежду Аллилуеву.Позднее снялась в главных ролях в комедии "Колье для снежной бабы" (2007), сериале "Личная жизнь доктора Селивановой" (2007), мелодраме "Уравнение со всеми неизвестными" (2008). Снималась также в картинах "Радости и печали маленького лорда" (2003), "Синдром Феникса" (2008), "Тяжелый песок (2008).Ольга Будина сыграла главную роль в сериале "Земский доктор". Роль земского доктора была написана специально под Будину, на что режиссеров вдохновила ее предыдущая съемка в роли медицинского работника. Первый сезон вышел на экраны в 2010 году, пятый – в 2022 году.Ольга Будина также сыграла главные роли в криминальных драмах "Сердце матери" (2010) и "Каинова печать" (2017), исторической мелодраме "Эйнштейн. Теория любви" (2013). В детективном сериале "Презумпция невиновности" сыграла медсестру Ирину Холкину. Среди последних киноработ Будиной – роль в сериале "Вслух" (2022). Ольга Будина работала на телевидении. В 2008 году стала одной из ведущих рубрики "Звездный час" в утреннем эфире телеканала "Россия 1". В 2010 году на канале ТВЦ вела программу "Добрый вечер, Москва". В 2012-2014 годах была соведущей программы "О самом главном", которую выпускал канал "Россия 1".В настоящее время актриса играет в антрепризных постановках, сотрудничает с филармониями в разных городах России, проводит творческие вечера, читает лекции. В 2010 году основала благотворительный фонд "Обереги Будущее", помогающий детям-сиротам.Ольга Будина активно занимается общественной работой. С началом специальной военной операции на Украине запустила в социальных сетях проект "Белгородские хроники". Сняла многосерийный документальный фильм о простых жителях Белгородчины "Иди за мной". Автор книги "Дневник Ольги Будиной. Говорящая беременность" (2007).Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства (2001).В разводе, есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

одинцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, одинцово, ольга будина