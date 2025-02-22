СМИ сообщили о планах премьера Британии повысить оборонные расходы
Telegraph: премьер Британии Стармер объявит сроки повышения оборонных расходов
© AP Photo / Kin Cheung Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в ходе визита в Вашингтон 27 февраля объявить сроки повышения оборонных расходов до 2,5% ВВП с 2,3%, эту цель, скорее всего, Лондон будет намерен достичь к 2030 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Стармер неоднократно обещал увеличить траты на оборону до 2,5% ВВП, однако отказывался называть временные рамки. Он заявлял, что весной будет опубликован оборонный обзор, на основе которого будет составлена дорожная карта для достижения этой цели.
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"Ожидается, что в ходе поездки сэр Кир Стармер наконец-то объявит дату (скорее всего, 2030 год), к которой Великобритания будет тратить на оборону 2,5% своего ВВП", - говорится в статье.
Помимо этого, Стармер передаст американскому президенту приглашение от короля Карла III посетить Великобританию с государственным визитом, пишет газета. Таким образом, Трамп станет первым из избираемых лидеров в современной истории, который дважды удостоится такой чести, отмечает издание. Прошлый госвизит политика в королевство состоялся в 2019 году во время его первого президентского срока.
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Ранее лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж выразил мнение, что вопрос повышения оборонных расходов может стать причиной конфликта между Стармером и Трампом.
До этого Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, несмотря на то что ряд государств до сих пор не могут выполнить обязательства по расходам на уровне 2%. Однако газета Times со ссылкой на источники сообщала, что Стармер вопреки давлению со стороны Трампа может отказаться повышать оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП до 2030 года из-за состояния казны.