https://ria.ru/20250222/britaniya-2001026138.html

СМИ сообщили о планах премьера Британии повысить оборонные расходы

СМИ сообщили о планах премьера Британии повысить оборонные расходы - РИА Новости, 22.02.2025

СМИ сообщили о планах премьера Британии повысить оборонные расходы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в ходе визита в Вашингтон 27 февраля объявить сроки повышения оборонных расходов до 2,5% ВВП с 2,3%, эту... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T18:34:00+03:00

2025-02-22T18:34:00+03:00

2025-02-22T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в ходе визита в Вашингтон 27 февраля объявить сроки повышения оборонных расходов до 2,5% ВВП с 2,3%, эту цель, скорее всего, Лондон будет намерен достичь к 2030 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Стармер неоднократно обещал увеличить траты на оборону до 2,5% ВВП, однако отказывался называть временные рамки. Он заявлял, что весной будет опубликован оборонный обзор, на основе которого будет составлена дорожная карта для достижения этой цели. "Ожидается, что в ходе поездки сэр Кир Стармер наконец-то объявит дату (скорее всего, 2030 год), к которой Великобритания будет тратить на оборону 2,5% своего ВВП", - говорится в статье. Помимо этого, Стармер передаст американскому президенту приглашение от короля Карла III посетить Великобританию с государственным визитом, пишет газета. Таким образом, Трамп станет первым из избираемых лидеров в современной истории, который дважды удостоится такой чести, отмечает издание. Прошлый госвизит политика в королевство состоялся в 2019 году во время его первого президентского срока. Ранее лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж выразил мнение, что вопрос повышения оборонных расходов может стать причиной конфликта между Стармером и Трампом. До этого Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, несмотря на то что ряд государств до сих пор не могут выполнить обязательства по расходам на уровне 2%. Однако газета Times со ссылкой на источники сообщала, что Стармер вопреки давлению со стороны Трампа может отказаться повышать оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП до 2030 года из-за состояния казны.

https://ria.ru/20250220/oborona-2000638880.html

https://ria.ru/20250219/es-2000314771.html

https://ria.ru/20250209/mclaren-1998222697.html

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в мире, великобритания, вашингтон (штат), лондон, кир стармер, карл iii, нато