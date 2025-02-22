Британия объявит о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ
Telegraph: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля
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Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях в отношении РФ 24 февраля, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.
"(Премьер Британии – ред.) Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины", - пишет издание.
Отмечается, что помимо военной помощи Британия планирует объявить и о новых санкциях в отношении РФ.
Газета указывает, что новый британский пакет рискует вызвать раздражение в США, при том, что президент страны Дональд Трамп призывает Киев к заключению мирного соглашения с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.