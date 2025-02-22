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Британия объявит о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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03:33 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/britanija-2000942827.html
Британия объявит о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ
Британия объявит о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
Британия объявит о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ
Великобритания объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях в отношении РФ 24 февраля, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в британском... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T03:33:00+03:00
2025-02-22T03:33:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях в отношении РФ 24 февраля, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве. "(Премьер Британии – ред.) Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины", - пишет издание. Отмечается, что помимо военной помощи Британия планирует объявить и о новых санкциях в отношении РФ. Газета указывает, что новый британский пакет рискует вызвать раздражение в США, при том, что президент страны Дональд Трамп призывает Киев к заключению мирного соглашения с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250221/evrokomissiya-2000809751.html
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в мире, россия, украина, великобритания, кир стармер, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Британия объявит о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ

Telegraph: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великобритания объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях в отношении РФ 24 февраля, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.
"(Премьер Британии – ред.) Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины", - пишет издание.
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Отмечается, что помимо военной помощи Британия планирует объявить и о новых санкциях в отношении РФ.
Газета указывает, что новый британский пакет рискует вызвать раздражение в США, при том, что президент страны Дональд Трамп призывает Киев к заключению мирного соглашения с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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