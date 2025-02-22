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Бразильский город начал уходить под землю
Бразильский город начал уходить под землю - РИА Новости, 22.02.2025
Бразильский город начал уходить под землю
В городе Буритикупу на северо-востоке бразильской Амазонии объявили чрезвычайное положение, передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:53:00+03:00
2025-02-22T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В городе Буритикупу на северо-востоке бразильской Амазонии объявили чрезвычайное положение, передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти."За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, существенно приблизившись к жилым домам", — говорится в сообщении.Отмечается, что около 1200 человек рискуют потерять свои дома из-за обвалов. Несколько зданий уже разрушены.По данным издания, провалы грунта связаны с размыванием почвы дождями, а также плохо спланированными строительными работами и вырубкой лесов — жители Буритикупу в штате Мараньян сталкиваются с этим уже около 30 лет.
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в мире, бразилия, мараньян
В мире, Бразилия, Мараньян
Бразильский город начал уходить под землю
Бразильский город Буритикупу начал уходить под землю из-за оползней