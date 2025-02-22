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В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.02.2025
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:38:00+03:00
2025-02-22T08:38:00+03:00
2025-02-22T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. Сигнал об опасности атаки БПЛА в регионе был объявлен в 3.56 мск, его отменили спустя 4 часа 17 минут. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250219/bespilotniki-2000191760.html
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самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Самарской области отменили опасность атаки БПЛА