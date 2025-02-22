https://ria.ru/20250222/borispol-2000939406.html
В Борисполе после атаки дрона загорелся склад
В Борисполе после атаки дрона загорелся склад - РИА Новости, 22.02.2025
В Борисполе после атаки дрона загорелся склад
Склад горит в Борисполе, пригороде Киева, после атаки дрона, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T01:47:00+03:00
2025-02-22T01:47:00+03:00
2025-02-22T01:47:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Склад горит в Борисполе, пригороде Киева, после атаки дрона, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Вследствие атаки горит складское помещение", - говорится в сообщении ТСН. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, борисполь, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Борисполь, Киев, Вооруженные силы Украины
В Борисполе после атаки дрона загорелся склад
В Борисполе, пригороде Киева, после атаки дрона загорелся склад