https://ria.ru/20250222/borispol-2000939406.html

В Борисполе после атаки дрона загорелся склад

В Борисполе после атаки дрона загорелся склад - РИА Новости, 22.02.2025

В Борисполе после атаки дрона загорелся склад

Склад горит в Борисполе, пригороде Киева, после атаки дрона, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T01:47:00+03:00

2025-02-22T01:47:00+03:00

2025-02-22T01:47:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Склад горит в Борисполе, пригороде Киева, после атаки дрона, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Вследствие атаки горит складское помещение", - говорится в сообщении ТСН. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, борисполь, киев, вооруженные силы украины