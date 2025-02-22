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США дали Европе выбор из двух вариантов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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03:30 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/bloomberg-2000942417.html
США дали Европе выбор из двух вариантов, пишут СМИ
США дали Европе выбор из двух вариантов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
США дали Европе выбор из двух вариантов, пишут СМИ
На фоне угроз США сократить военное присутствие в Европе у ЕС есть только два варианта: увеличивать финансирование обороны в ущерб социальным расходам, или... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T03:30:00+03:00
2025-02-22T03:30:00+03:00
в мире
сша
европа
польша
франсуа байру
дональд трамп
марк рютте
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На фоне угроз США сократить военное присутствие в Европе у ЕС есть только два варианта: увеличивать финансирование обороны в ущерб социальным расходам, или окончательно признать свою политическую несостоятельность, пишет Bloomberg."Прямо как Гамлет, Европа долгое время предпочитала бездействие и пустые разговоры действиям в интересах собственной безопасности. Экстренные саммиты множатся в поисках ответа на новую политическую обстановку, уже нет смысла цепляться за иллюзию нахождения под протекторатом США. Это подпитывало менталитет "вечного мира" на старом континенте, где социальные расходы стоят на первом месте. Но это также создало предпосылки к разобщенности, учитывая, что Польша тратит более трех процентов своего ВВП на оборону, а Ирландия — 0,2 процента", — говорится в статье.В публикации также отмечается, что премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал нынешнюю ситуацию безвыходной."Настоящие проблемы находятся в политической, а не экономической плоскости. Многое время главным национальным интересом был европейский образ жизни: масло важнее оружия. Теперь ни планирование, ни передовые технологии не спасут от тяжелых решений. Премьер-министр Байру четко осознает связь между растущими тратами на оборону и нехваткой бюджета во французской пенсионной системе, которая к 2035 году достигнет 15,7 миллиарда евро", — утверждает издание.Агентство пишет, что чрезмерная зависимость от США в военных вопросах позволяет президенту США Дональду Трампу диктовать Евросоюзу свои требования.Американский лидер раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран континента и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса. Ранее депутат ЕП заявил, что Штаты дали Европе три недели на согласование условий капитуляции Украины, иначе Вашингтон сократит военное присутствие.
https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999672342.html
https://ria.ru/20250217/evropa-1999700891.html
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в мире, сша, европа, польша, франсуа байру, дональд трамп, марк рютте, евросоюз, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Европа, Польша, Франсуа Байру, Дональд Трамп, Марк Рютте, Евросоюз, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
США дали Европе выбор из двух вариантов, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС должен пожертвовать социальными расходами для укрепления обороны

© AP Photo / Chris O'MearaФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Chris O'Meara
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На фоне угроз США сократить военное присутствие в Европе у ЕС есть только два варианта: увеличивать финансирование обороны в ущерб социальным расходам, или окончательно признать свою политическую несостоятельность, пишет Bloomberg.
"Прямо как Гамлет, Европа долгое время предпочитала бездействие и пустые разговоры действиям в интересах собственной безопасности. Экстренные саммиты множатся в поисках ответа на новую политическую обстановку, уже нет смысла цепляться за иллюзию нахождения под протекторатом США. Это подпитывало менталитет "вечного мира" на старом континенте, где социальные расходы стоят на первом месте. Но это также создало предпосылки к разобщенности, учитывая, что Польша тратит более трех процентов своего ВВП на оборону, а Ирландия — 0,2 процента", — говорится в статье.
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В публикации также отмечается, что премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал нынешнюю ситуацию безвыходной.
"Настоящие проблемы находятся в политической, а не экономической плоскости. Многое время главным национальным интересом был европейский образ жизни: масло важнее оружия. Теперь ни планирование, ни передовые технологии не спасут от тяжелых решений. Премьер-министр Байру четко осознает связь между растущими тратами на оборону и нехваткой бюджета во французской пенсионной системе, которая к 2035 году достигнет 15,7 миллиарда евро", — утверждает издание.
Агентство пишет, что чрезмерная зависимость от США в военных вопросах позволяет президенту США Дональду Трампу диктовать Евросоюзу свои требования.
Американский лидер раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран континента и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса. Ранее депутат ЕП заявил, что Штаты дали Европе три недели на согласование условий капитуляции Украины, иначе Вашингтон сократит военное присутствие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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В миреСШАЕвропаПольшаФрансуа БайруДональд ТрампМарк РюттеЕвросоюзНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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