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СМИ: экспертиза подтвердила убийство израильской заложницы в плену ХАМАС
СМИ: экспертиза подтвердила убийство израильской заложницы в плену ХАМАС - РИА Новости, 22.02.2025
СМИ: экспертиза подтвердила убийство израильской заложницы в плену ХАМАС
Останки израильской заложницы Шири Бибас были опознаны, экспертиза подтвердила, что ее убили в плену палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Haaretz со... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:49:00+03:00
2025-02-22T08:49:00+03:00
2025-02-22T08:49:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Останки израильской заложницы Шири Бибас были опознаны, экспертиза подтвердила, что ее убили в плену палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Haaretz со ссылкой на ее родственников. Ранее израильские власти обвинили ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, поскольку из четырёх переданных в четверг движением тел погибших заложников одно тело было опознано как принадлежащее палестинской женщине, а не матери двух погибших израильских детей Шири Бибас. ХАМАС отвергло это обвинение, заявив, что после израильской бомбежки места нахождения заложников и палестинцев было трудно определить, кому какие останки принадлежат. В пятницу военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Акса" снова передало останки Бибас, которые были отправлены на экспертизу. "Национальный институт судебной экспертизы Израиля подтвердил, что Шири Бибас была убита в плену и что ее останки сейчас находятся в Израиле", - пишет издание.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: экспертиза подтвердила убийство израильской заложницы в плену ХАМАС
Израильская экспертиза подтвердила, что заложницу Бибас убили в плену ХАМАС