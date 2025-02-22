Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экспертиза подтвердила убийство израильской заложницы в плену ХАМАС - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/bibas-2000954619.html
СМИ: экспертиза подтвердила убийство израильской заложницы в плену ХАМАС
СМИ: экспертиза подтвердила убийство израильской заложницы в плену ХАМАС - РИА Новости, 22.02.2025
СМИ: экспертиза подтвердила убийство израильской заложницы в плену ХАМАС
Останки израильской заложницы Шири Бибас были опознаны, экспертиза подтвердила, что ее убили в плену палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Haaretz со... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:49:00+03:00
2025-02-22T08:49:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999558489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac11e2c8a6b9d0eb99dd7edbae2c3933.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Останки израильской заложницы Шири Бибас были опознаны, экспертиза подтвердила, что ее убили в плену палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Haaretz со ссылкой на ее родственников. Ранее израильские власти обвинили ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, поскольку из четырёх переданных в четверг движением тел погибших заложников одно тело было опознано как принадлежащее палестинской женщине, а не матери двух погибших израильских детей Шири Бибас. ХАМАС отвергло это обвинение, заявив, что после израильской бомбежки места нахождения заложников и палестинцев было трудно определить, кому какие останки принадлежат. В пятницу военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Акса" снова передало останки Бибас, которые были отправлены на экспертизу. "Национальный институт судебной экспертизы Израиля подтвердил, что Шири Бибас была убита в плену и что ее останки сейчас находятся в Израиле", - пишет издание.
https://ria.ru/20250220/izrail-2000647870.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999558489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1dcb4155a668bbd9309a070bc667e59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: экспертиза подтвердила убийство израильской заложницы в плену ХАМАС

Израильская экспертиза подтвердила, что заложницу Бибас убили в плену ХАМАС

© AP Photo / Mohammad Abu SamraАвтомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Останки израильской заложницы Шири Бибас были опознаны, экспертиза подтвердила, что ее убили в плену палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Haaretz со ссылкой на ее родственников.
Ранее израильские власти обвинили ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, поскольку из четырёх переданных в четверг движением тел погибших заложников одно тело было опознано как принадлежащее палестинской женщине, а не матери двух погибших израильских детей Шири Бибас. ХАМАС отвергло это обвинение, заявив, что после израильской бомбежки места нахождения заложников и палестинцев было трудно определить, кому какие останки принадлежат. В пятницу военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Акса" снова передало останки Бибас, которые были отправлены на экспертизу.
"Национальный институт судебной экспертизы Израиля подтвердил, что Шири Бибас была убита в плену и что ее останки сейчас находятся в Израиле", - пишет издание.
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по погибшим в плену заложникам, чьи тела сегодня вернуло палестинское движение ХАМА - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникам
20 февраля, 20:20
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала