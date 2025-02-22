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СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем - РИА Новости, 22.02.2025
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14:48 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/berlin-2000996892.html
СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем
СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем - РИА Новости, 22.02.2025
СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем
Подозреваемый в нападении с ножом на туриста у мемориала жертвам Холокоста в Берлине является беженцем из Сирии, сообщает издание Bild. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:48:00+03:00
2025-02-22T14:48:00+03:00
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом на туриста у мемориала жертвам Холокоста в Берлине является беженцем из Сирии, сообщает издание Bild. По информации таблоида, 19-летний задержанный проживал в приюте для беженцев в Лейпциге, его зовут Васим аль-М. Он легально приехал из Сирии в Германию после одобрения его прошения об убежище. Ранее в пятницу полиция Берлина сообщила о нападении с ножом у мемориала жертвам Холокоста близ американского посольства. Раненый мужчина - турист из Испании - был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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в мире, берлин (город), сирия, лейпциг
В мире, Берлин (город), Сирия, Лейпциг
СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем

Bild: подозреваемый в нападении на туриста в Берлине оказался беженцем из Сирии

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Берлина
Сотрудники полиции Берлина - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом на туриста у мемориала жертвам Холокоста в Берлине является беженцем из Сирии, сообщает издание Bild.
По информации таблоида, 19-летний задержанный проживал в приюте для беженцев в Лейпциге, его зовут Васим аль-М. Он легально приехал из Сирии в Германию после одобрения его прошения об убежище.
Ранее в пятницу полиция Берлина сообщила о нападении с ножом у мемориала жертвам Холокоста близ американского посольства. Раненый мужчина - турист из Испании - был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Экстренные службы на месте нападения подростка с ножом на двух женщин в чешском городе Градец-Кралове. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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