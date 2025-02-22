https://ria.ru/20250222/berlin-2000996892.html

СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем

СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем - РИА Новости, 22.02.2025

СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем

Подозреваемый в нападении с ножом на туриста у мемориала жертвам Холокоста в Берлине является беженцем из Сирии, сообщает издание Bild. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:48:00+03:00

2025-02-22T14:48:00+03:00

2025-02-22T14:48:00+03:00

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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом на туриста у мемориала жертвам Холокоста в Берлине является беженцем из Сирии, сообщает издание Bild. По информации таблоида, 19-летний задержанный проживал в приюте для беженцев в Лейпциге, его зовут Васим аль-М. Он легально приехал из Сирии в Германию после одобрения его прошения об убежище. Ранее в пятницу полиция Берлина сообщила о нападении с ножом у мемориала жертвам Холокоста близ американского посольства. Раненый мужчина - турист из Испании - был госпитализирован в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250220/chehija-2000623264.html

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в мире, берлин (город), сирия, лейпциг