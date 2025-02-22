https://ria.ru/20250222/berlin-2000996892.html
СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем
СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем - РИА Новости, 22.02.2025
СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем
Подозреваемый в нападении с ножом на туриста у мемориала жертвам Холокоста в Берлине является беженцем из Сирии, сообщает издание Bild. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:48:00+03:00
2025-02-22T14:48:00+03:00
2025-02-22T14:48:00+03:00
в мире
берлин (город)
сирия
лейпциг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148414/53/1484145339_0:120:2314:1422_1920x0_80_0_0_a214611bc6127a2fc94cfa765c1f4fbf.jpg
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом на туриста у мемориала жертвам Холокоста в Берлине является беженцем из Сирии, сообщает издание Bild. По информации таблоида, 19-летний задержанный проживал в приюте для беженцев в Лейпциге, его зовут Васим аль-М. Он легально приехал из Сирии в Германию после одобрения его прошения об убежище. Ранее в пятницу полиция Берлина сообщила о нападении с ножом у мемориала жертвам Холокоста близ американского посольства. Раненый мужчина - турист из Испании - был госпитализирован в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250220/chehija-2000623264.html
берлин (город)
сирия
лейпциг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148414/53/1484145339_130:0:2185:1541_1920x0_80_0_0_6a56452a410a3825423c98bad4a13676.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), сирия, лейпциг
В мире, Берлин (город), Сирия, Лейпциг
СМИ: напавший на туриста в Берлине оказался сирийским беженцем
Bild: подозреваемый в нападении на туриста в Берлине оказался беженцем из Сирии