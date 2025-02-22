Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде водитель врезался в железобетонное укрытие, скрываясь от ДПС - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 22.02.2025 (обновлено: 11:50 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/belgorod-2000972112.html
В Белгороде водитель врезался в железобетонное укрытие, скрываясь от ДПС
В Белгороде водитель врезался в железобетонное укрытие, скрываясь от ДПС - РИА Новости, 22.02.2025
В Белгороде водитель врезался в железобетонное укрытие, скрываясь от ДПС
Нетрезвый 19-летний водитель иномарки врезался в модульное укрытие на тротуаре в Белгороде, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T11:49:00+03:00
2025-02-22T11:50:00+03:00
происшествия
авто
белгород
белгородская область
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148697/44/1486974421_0:207:2908:1843_1920x0_80_0_0_b0fdeafe1164857dcc25cab67a3780b6.jpg
БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Нетрезвый 19-летний водитель иномарки врезался в модульное укрытие на тротуаре в Белгороде, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области. По данным полиции, в субботу около 08.00 мск на пересечении проспекта Ватутина и улицы Автомобилистов в Белгороде водитель автомобиля Toyota Crown проигнорировал законные требования сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться. "В ходе преследования автомобилист допустил выезд на тротуар. В районе дома №37 на улице Щорса он не справился с управлением и совершил наезд на железобетонное укрытие. Полицейские вызвали на место происшествия спасателей и скорую помощь. Впоследствии выяснилось, что за рулем автомобиля находился 19-летний местный житель", - говорится в сообщении УМВД. Молодой человек, получивший незначительные травмы, обратился за медицинской помощью и позже был отпущен. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные материалы за управление в нетрезвом виде, невыполнение требования полиции об остановке и движение по тротуарам, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250207/dtp-1997886271.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148697/44/1486974421_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_1d894d37c9e732bcfabc08a1118bdb67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, белгород, белгородская область, toyota corolla
Происшествия, Авто, Белгород, Белгородская область, Toyota Corolla
В Белгороде водитель врезался в железобетонное укрытие, скрываясь от ДПС

Пьяный водитель в Белгороде врезался в модульное укрытие, скрываясь от ДПС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПолицейские на месте дорожной аварии
Полицейские на месте дорожной аварии - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Полицейские на месте дорожной аварии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Нетрезвый 19-летний водитель иномарки врезался в модульное укрытие на тротуаре в Белгороде, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
По данным полиции, в субботу около 08.00 мск на пересечении проспекта Ватутина и улицы Автомобилистов в Белгороде водитель автомобиля Toyota Crown проигнорировал законные требования сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться.
"В ходе преследования автомобилист допустил выезд на тротуар. В районе дома №37 на улице Щорса он не справился с управлением и совершил наезд на железобетонное укрытие. Полицейские вызвали на место происшествия спасателей и скорую помощь. Впоследствии выяснилось, что за рулем автомобиля находился 19-летний местный житель", - говорится в сообщении УМВД.
Молодой человек, получивший незначительные травмы, обратился за медицинской помощью и позже был отпущен. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные материалы за управление в нетрезвом виде, невыполнение требования полиции об остановке и движение по тротуарам, добавили в ведомстве.
На месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Белгороде два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой
7 февраля, 09:19
 
ПроисшествияАвтоБелгородБелгородская областьToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала