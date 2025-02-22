https://ria.ru/20250222/belgorod-2000972112.html

В Белгороде водитель врезался в железобетонное укрытие, скрываясь от ДПС

В Белгороде водитель врезался в железобетонное укрытие, скрываясь от ДПС - РИА Новости, 22.02.2025

В Белгороде водитель врезался в железобетонное укрытие, скрываясь от ДПС

Нетрезвый 19-летний водитель иномарки врезался в модульное укрытие на тротуаре в Белгороде, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T11:49:00+03:00

2025-02-22T11:49:00+03:00

2025-02-22T11:50:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Нетрезвый 19-летний водитель иномарки врезался в модульное укрытие на тротуаре в Белгороде, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области. По данным полиции, в субботу около 08.00 мск на пересечении проспекта Ватутина и улицы Автомобилистов в Белгороде водитель автомобиля Toyota Crown проигнорировал законные требования сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться. "В ходе преследования автомобилист допустил выезд на тротуар. В районе дома №37 на улице Щорса он не справился с управлением и совершил наезд на железобетонное укрытие. Полицейские вызвали на место происшествия спасателей и скорую помощь. Впоследствии выяснилось, что за рулем автомобиля находился 19-летний местный житель", - говорится в сообщении УМВД. Молодой человек, получивший незначительные травмы, обратился за медицинской помощью и позже был отпущен. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные материалы за управление в нетрезвом виде, невыполнение требования полиции об остановке и движение по тротуарам, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250207/dtp-1997886271.html

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происшествия, авто, белгород, белгородская область, toyota corolla