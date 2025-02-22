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Зять Орбана опроверг слухи о планах купить российскую дочку Raiffeisen Bank
Зять Орбана опроверг слухи о планах купить российскую дочку Raiffeisen Bank - РИА Новости, 22.02.2025
Зять Орбана опроверг слухи о планах купить российскую дочку Raiffeisen Bank
Компания BDPST Group венгерского бизнесмена Иштвана Тиборца, который является зятем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, опровергла сообщения СМИ о якобы... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T21:22:00+03:00
2025-02-22T21:22:00+03:00
2025-02-22T21:22:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Компания BDPST Group венгерского бизнесмена Иштвана Тиборца, который является зятем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, опровергла сообщения СМИ о якобы имеющихся у нее планах купить российское подразделение австрийского Raiffeisen Bank. Ранее австрийская газета Der Standard сообщила, что компания Тиборца якобы намерена приобрести дочернее подразделение Raiffeisen Bank, по ее данным, в сделке также участвует венгерский ОТР банк, у которого тоже есть "дочка" в России. "Мы категорически отрицаем, что BDPST Group или ее владелец Иштван Тиборц заинтересованы в покупке российской дочерней компании Raiffeisen - АО "Райффайзенбанк". Слухи о противоположном не имеют никаких оснований. BDPST Group не имеет деловых интересов в России", - приводит комментарий компании портал Index. В банке ОТР также заявили порталу, что "ничего не знают о подобной сделке".
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экономика, венгрия, россия, виктор орбан, в мире
Экономика, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, В мире
Зять Орбана опроверг слухи о планах купить российскую дочку Raiffeisen Bank
BDPST Group опровергла слухи о планах купить российское подразделение Raiffeisen