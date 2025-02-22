https://ria.ru/20250222/bajden-2000940859.html

В Белом доме назвали заявления о работоспособности Байдена ложью

В Белом доме назвали заявления о работоспособности Байдена ложью - РИА Новости, 22.02.2025

В Белом доме назвали заявления о работоспособности Байдена ложью

Прошлые заявления о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии экс-президента США Джо Байдена, которого не видели с инаугурации Дональда Трампа, ложь, РИА Новости, 22.02.2025

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2025-02-22T02:22:00+03:00

в мире

сша

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Прошлые заявления о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии экс-президента США Джо Байдена, которого не видели с инаугурации Дональда Трампа, ложь, журналисты об этом не сообщали, но в частных беседах признают правду о некомпетентности демократа, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Когда вы говорите с этими журналистами об этом не под запись, это самое худшее, сообщать они об этом не станут, но не под запись в лицо скажут, что они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось. Никто не знал, кто главный. Мы все знали правду, а они отвечали, глаза вам врут, верьте. Хотя это всегда была ложь, позор СМИ за ее продвижение", - сказала Левитт, выступая на консервативной конференции в столичном округе. Трансляцию вели организаторы. Состояние здоровье Байдена и его работоспособность подвергались сомнениям, поскольку бывший президент США был на тот момент старейшим среди американских лидеров (теперь таковым считается Трамп), он несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. В ходе расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор по делу описал тогдашнего американского лидера "пожилым мужчиной с добрыми намерениями и проблемами с памятью", сообщив, что на допросе он забывал даже важные семейные даты. Байден отрицал это на словах, но публично демонстрировал обратное. После неудачных летних дебатов с Трампом, которые стоили Байдену перевыборов, его супруга Джилл помогала ему спуститься по ступеням в студии. Неоднократно возникали спекуляции о том, жив ли президент США. После инаугурации Трампа Байден выпал из публичного поля, в отличие от проигравшей республиканцу Камалы Харрис, которая хоть изредка, но появляется на людях.

https://ria.ru/20250220/bajden-2000516785.html

https://ria.ru/20250219/lavrov-2000273698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис