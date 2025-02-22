Врио канцлера Австрии заявил об уходе из политики
Глава МИД и врио канцлера Австрии Шалленберг заявил, что уходит из политики
© AP Photo / Theresa WeyАлександер Шалленберг
© AP Photo / Theresa Wey
Александер Шалленберг. Архивное фото
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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Австрии и врио канцлера республики Александер Шалленберг заявил в соцсети Х, что уходит из политики и в состав нового правительства не войдет.
"Как говорили древние греки, единственная постоянная вещь в жизни - это перемены. После почти шести лет работы в качестве члена федерального правительства Австрии я решил, что настало время перемен. Это решение не пришло внезапно. Это хорошо обдуманное решение, которое зрело во мне с начала года. Именно поэтому в начале недели я сообщил Кристиану Штокеру (лидеру Австрийской народной партии - ред.), что больше не буду членом следующего федерального правительства", - написал Шалленберг.
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Врио канцлера добавил, что "работать для народа Австрии и нести ответственность было и остается величайшей честью в его жизни" и он "невероятно благодарен за это время, проведенное на службе республики".
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. Австрийская партия свободы (АПС) по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия (АНП) по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые".
Несмотря на победу АПС, первоначально мандат на формирование коалиции президент Александер Ван дер Беллен дал тогдашнему главе АНП и канцлеру Карлу Нехаммеру. В начале января стало известно, что коалиционные переговоры провалились, Нехаммер ушел в отставку с обоих постов, а президент поручил формирование коалиции лидеру АПС Герберту Киклю, который начал переговоры с новым руководством АНП 10 января.
После ухода Нехаммера в отставку министр иностранных дел Австрии Шалленберг возглавил временное правительство республики.
Австрийская партия свободы 12 февраля заявила, что коалиционные переговоры с Австрийской народной партией о формировании правительства потерпели неудачу. Кикль оповестил об этом президента республики.
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