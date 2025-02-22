https://ria.ru/20250222/avstriya-2001024837.html

Врио канцлера Австрии заявил об уходе из политики

Врио канцлера Австрии заявил об уходе из политики - РИА Новости, 22.02.2025

Врио канцлера Австрии заявил об уходе из политики

Глава МИД Австрии и врио канцлера республики Александер Шалленберг заявил в соцсети Х, что уходит из политики и в состав нового правительства не войдет. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T18:27:00+03:00

2025-02-22T18:27:00+03:00

2025-02-22T18:43:00+03:00

австрия

александер шалленберг

в мире

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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Австрии и врио канцлера республики Александер Шалленберг заявил в соцсети Х, что уходит из политики и в состав нового правительства не войдет."Как говорили древние греки, единственная постоянная вещь в жизни - это перемены. После почти шести лет работы в качестве члена федерального правительства Австрии я решил, что настало время перемен. Это решение не пришло внезапно. Это хорошо обдуманное решение, которое зрело во мне с начала года. Именно поэтому в начале недели я сообщил Кристиану Штокеру (лидеру Австрийской народной партии - ред.), что больше не буду членом следующего федерального правительства", - написал Шалленберг.Врио канцлера добавил, что "работать для народа Австрии и нести ответственность было и остается величайшей честью в его жизни" и он "невероятно благодарен за это время, проведенное на службе республики".Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. Австрийская партия свободы (АПС) по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия (АНП) по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые".Несмотря на победу АПС, первоначально мандат на формирование коалиции президент Александер Ван дер Беллен дал тогдашнему главе АНП и канцлеру Карлу Нехаммеру. В начале января стало известно, что коалиционные переговоры провалились, Нехаммер ушел в отставку с обоих постов, а президент поручил формирование коалиции лидеру АПС Герберту Киклю, который начал переговоры с новым руководством АНП 10 января.После ухода Нехаммера в отставку министр иностранных дел Австрии Шалленберг возглавил временное правительство республики.Австрийская партия свободы 12 февраля заявила, что коалиционные переговоры с Австрийской народной партией о формировании правительства потерпели неудачу. Кикль оповестил об этом президента республики.

https://ria.ru/20250212/avstriya-1998970718.html

https://ria.ru/20250222/raysner-2000944471.html

https://ria.ru/20250218/knaysl-2000023127.html

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австрия, александер шалленберг, в мире