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Миронов предложил условие возвращения западных авиакомпаний в Россию - РИА Новости, 22.02.2025
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06:47 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/aviakompanii-2000948677.html
Миронов предложил условие возвращения западных авиакомпаний в Россию
Миронов предложил условие возвращения западных авиакомпаний в Россию - РИА Новости, 22.02.2025
Миронов предложил условие возвращения западных авиакомпаний в Россию
Давать западным авиакомпаниям возможность вернуться в Россию стоит только после снятия санкций с российской авиационной отрасли, заявил РИА Новости лидер партии РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T06:47:00+03:00
2025-02-22T06:47:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Давать западным авиакомпаниям возможность вернуться в Россию стоит только после снятия санкций с российской авиационной отрасли, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Возможность возвращения западных авиакомпаний я бы обсудил отдельно. Они-то вернутся с радостью, я в этом не сомневаюсь: потеря возможности летать в страны Азии через русскую Сибирь была для них серьезным ударом. Убежден, что возвращать им такую возможность можно только в обмен на снятие санкций с нашей авиационной отрасли. И никак иначе", - сообщил Миронов. Он отметил, что на переговорах в Эр-Рияде представители России и США обсуждали не только Украину, но и восстановление разрушенных почти до основания экономических связей между странами, а некоторые американские бренды уже "прощупывают почву", чтобы вернуться в РФ. "Лично я не испытываю по поводу их возможного возвращения никаких эмоций. Никогда моя жизнь (уверен, и жизнь подавляющего большинства россиян) не зависела от них. А если говорить рационально - владельцы бизнеса (не только американского), свернувшие свою деятельность в нашей стране, должны понимать: вернуться на прежних условиях у многих вряд ли получится", - сказал лидер эсеров. По его словам, вернуться на прежних условиях западным компаниям вряд ли удастся не потому, что кто-то будет мстить, ведь это "не в русском характере", а потому что их место уже занято теми, кто более лоялен, гибок и "менее подвержен политической придури". "Фактически большинству "блудных" брендов придется завоевывать российский рынок вновь. Получится ли? Вопрос", - заключил Миронов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".
https://ria.ru/20250221/rynok-2000912373.html
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экономика, россия, азия, сша, сергей миронов, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Азия, США, Сергей Миронов, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Миронов предложил условие возвращения западных авиакомпаний в Россию

Миронов: разрешать западным авиакомпаниям работать стоит после отмены санкций

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus 330
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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Самолет Airbus 330. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Давать западным авиакомпаниям возможность вернуться в Россию стоит только после снятия санкций с российской авиационной отрасли, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Возможность возвращения западных авиакомпаний я бы обсудил отдельно. Они-то вернутся с радостью, я в этом не сомневаюсь: потеря возможности летать в страны Азии через русскую Сибирь была для них серьезным ударом. Убежден, что возвращать им такую возможность можно только в обмен на снятие санкций с нашей авиационной отрасли. И никак иначе", - сообщил Миронов.
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Некоторые американские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ
Вчера, 20:53
Он отметил, что на переговорах в Эр-Рияде представители России и США обсуждали не только Украину, но и восстановление разрушенных почти до основания экономических связей между странами, а некоторые американские бренды уже "прощупывают почву", чтобы вернуться в РФ.
"Лично я не испытываю по поводу их возможного возвращения никаких эмоций. Никогда моя жизнь (уверен, и жизнь подавляющего большинства россиян) не зависела от них. А если говорить рационально - владельцы бизнеса (не только американского), свернувшие свою деятельность в нашей стране, должны понимать: вернуться на прежних условиях у многих вряд ли получится", - сказал лидер эсеров.
По его словам, вернуться на прежних условиях западным компаниям вряд ли удастся не потому, что кто-то будет мстить, ведь это "не в русском характере", а потому что их место уже занято теми, кто более лоялен, гибок и "менее подвержен политической придури".
"Фактически большинству "блудных" брендов придется завоевывать российский рынок вновь. Получится ли? Вопрос", - заключил Миронов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".
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ЭкономикаРоссияАзияСШАСергей МироновВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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