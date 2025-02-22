Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгородскую область
Гладков: работник сельхозпредприятия пострадал при атаке дрона на село Репяховка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Работник сельхозпредприятия пострадал в результате атаки украинского дрона на село Репяховка Краснояружского района в пятницу, он госпитализирован, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в семи приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 30 снарядов и совершены атаки с применением 51 беспилотника, из них 32 дрона были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех частных домовладениях, социальном объекте, магазине, складе сельхозпредприятия и шести транспортных средствах.
"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка и Репяховка выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и зафиксированы атаки 6 беспилотников, один из которых был сбит. За медицинской помощью обратился сотрудник предприятия, который пострадал от удара беспилотника в селе Репяховка. У мужчины диагностировали баротравму, он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе село Черемошное подверглось атакам 3 беспилотников. В Борисовском районе по двум населенным пунктам зафиксированы атаки 2 беспилотников. В Валуйском округе по шести населенным пунктам совершены атаки с помощью 11 беспилотников. В Волоконовском районе два села подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов и атаке одного беспилотника.
"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Глотово, Новостроевка-Первая и Сподарюшино выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары 3 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Середа подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам 25 беспилотников, из которых 22 сбиты", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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