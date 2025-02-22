https://ria.ru/20250222/ataka-2000966624.html

Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 22.02.2025

Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгородскую область

Работник сельхозпредприятия пострадал в результате атаки украинского дрона на село Репяховка Краснояружского района в пятницу, он госпитализирован, сообщил... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T10:25:00+03:00

2025-02-22T10:25:00+03:00

2025-02-22T10:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Работник сельхозпредприятия пострадал в результате атаки украинского дрона на село Репяховка Краснояружского района в пятницу, он госпитализирован, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в семи приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 30 снарядов и совершены атаки с применением 51 беспилотника, из них 32 дрона были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех частных домовладениях, социальном объекте, магазине, складе сельхозпредприятия и шести транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка и Репяховка выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и зафиксированы атаки 6 беспилотников, один из которых был сбит. За медицинской помощью обратился сотрудник предприятия, который пострадал от удара беспилотника в селе Репяховка. У мужчины диагностировали баротравму, он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе село Черемошное подверглось атакам 3 беспилотников. В Борисовском районе по двум населенным пунктам зафиксированы атаки 2 беспилотников. В Валуйском округе по шести населенным пунктам совершены атаки с помощью 11 беспилотников. В Волоконовском районе два села подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов и атаке одного беспилотника. "В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Глотово, Новостроевка-Первая и Сподарюшино выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары 3 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Середа подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам 25 беспилотников, из которых 22 сбиты", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250216/ranenyy-1999692754.html

https://ria.ru/20250106/vsu-1992645643.html

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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков