Уехавшим артистам не стоит ждать коллективной амнистии, заявил Швыдкой
Швыдкой: в РФ не будут рады занимавшим активную антироссийскую позицию артистам
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Уехавшим из России артистам, которые захотят вернуться после возобновления отношений с США, не стоит ждать коллективной амнистии, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране", — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что среди уехавших были люди, которые покидали страну по причинам внутренней растерянности или по бытовым, "но ни в коей мере не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями, здесь будет совершенно иной подход".
В каждом конкретном случае нужно будет принимать то или иное решение, заключил Швыдкой.
Перспективу возвращения деятелей культуры, уехавших после начала СВО, прокомментировал в октябре народный артист России, режиссер Никита Михалков. По его мнению, желающие вернуться должны доказать свою нужность стране.