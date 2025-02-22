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Уехавшим артистам не стоит ждать коллективной амнистии, заявил Швыдкой - РИА Новости, 22.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:13 22.02.2025 (обновлено: 09:22 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/artisty-2000952583.html
Уехавшим артистам не стоит ждать коллективной амнистии, заявил Швыдкой
Уехавшим артистам не стоит ждать коллективной амнистии, заявил Швыдкой - РИА Новости, 22.02.2025
Уехавшим артистам не стоит ждать коллективной амнистии, заявил Швыдкой
Уехавшим из России артистам, которые захотят вернуться после возобновления отношений с США, не стоит ждать коллективной амнистии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:13:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Уехавшим из России артистам, которые захотят вернуться после возобновления отношений с США, не стоит ждать коллективной амнистии, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране", — заявил собеседник агентства.Он добавил, что среди уехавших были люди, которые покидали страну по причинам внутренней растерянности или по бытовым, "но ни в коей мере не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями, здесь будет совершенно иной подход". В каждом конкретном случае нужно будет принимать то или иное решение, заключил Швыдкой.Перспективу возвращения деятелей культуры, уехавших после начала СВО, прокомментировал в октябре народный артист России, режиссер Никита Михалков. По его мнению, желающие вернуться должны доказать свою нужность стране.
https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html
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сша, россия, михаил швыдкой, новости культуры, никита михалков
Культура, США, Россия, Михаил Швыдкой, Новости культуры, Никита Михалков
Уехавшим артистам не стоит ждать коллективной амнистии, заявил Швыдкой

Швыдкой: в РФ не будут рады занимавшим активную антироссийскую позицию артистам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Уехавшим из России артистам, которые захотят вернуться после возобновления отношений с США, не стоит ждать коллективной амнистии, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране", — заявил собеседник агентства.
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Он добавил, что среди уехавших были люди, которые покидали страну по причинам внутренней растерянности или по бытовым, "но ни в коей мере не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями, здесь будет совершенно иной подход".
В каждом конкретном случае нужно будет принимать то или иное решение, заключил Швыдкой.
Перспективу возвращения деятелей культуры, уехавших после начала СВО, прокомментировал в октябре народный артист России, режиссер Никита Михалков. По его мнению, желающие вернуться должны доказать свою нужность стране.
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КультураСШАРоссияМихаил ШвыдкойНовости культурыНикита Михалков
 
 
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