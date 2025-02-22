https://ria.ru/20250222/artisty-2000952583.html

Уехавшим артистам не стоит ждать коллективной амнистии, заявил Швыдкой

Уехавшим артистам не стоит ждать коллективной амнистии, заявил Швыдкой - РИА Новости, 22.02.2025

Уехавшим артистам не стоит ждать коллективной амнистии, заявил Швыдкой

Уехавшим из России артистам, которые захотят вернуться после возобновления отношений с США, не стоит ждать коллективной амнистии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:13:00+03:00

2025-02-22T08:13:00+03:00

2025-02-22T09:22:00+03:00

культура

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Уехавшим из России артистам, которые захотят вернуться после возобновления отношений с США, не стоит ждать коллективной амнистии, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране", — заявил собеседник агентства.Он добавил, что среди уехавших были люди, которые покидали страну по причинам внутренней растерянности или по бытовым, "но ни в коей мере не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями, здесь будет совершенно иной подход". В каждом конкретном случае нужно будет принимать то или иное решение, заключил Швыдкой.Перспективу возвращения деятелей культуры, уехавших после начала СВО, прокомментировал в октябре народный артист России, режиссер Никита Михалков. По его мнению, желающие вернуться должны доказать свою нужность стране.

https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html

https://ria.ru/20250113/inoagenty-1993486017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, михаил швыдкой, новости культуры, никита михалков