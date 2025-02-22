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В Екатеринбурге арестовали главу отдела полиции, подозреваемого во взятке - РИА Новости, 22.02.2025
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11:48 22.02.2025 (обновлено: 11:53 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/arest-2000971923.html
В Екатеринбурге арестовали главу отдела полиции, подозреваемого во взятке
В Екатеринбурге арестовали главу отдела полиции, подозреваемого во взятке - РИА Новости, 22.02.2025
В Екатеринбурге арестовали главу отдела полиции, подозреваемого во взятке
Начальника отдела полиции №2 в Екатеринбурге Александра Банникова обвиняют в получении взятки в значительном размере, его арестовали до 20 апреля, сообщила... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T11:48:00+03:00
2025-02-22T11:53:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Начальника отдела полиции №2 в Екатеринбурге Александра Банникова обвиняют в получении взятки в значительном размере, его арестовали до 20 апреля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в субботу. "Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отдела полиции №2 УМВД России по Екатеринбургу, обвиняемого в получении взятки... Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 20 апреля", – следует из сообщения. По данным ведомства, он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника в виде денег, в значительном размере). Как добавили в пресс-службе, суд отправил фигуранта под стражу, так как он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, оказать давление на подчиненных лиц. Пресс-служба Свердловского областного суда в свою очередь отмечает, что подполковник Александр Банников обвиняется в получении взятки за бездействие. Банников занял пост главы отдела полиции №2 в Екатеринбурге в 2023 году.
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловский областной суд
В Екатеринбурге арестовали главу отдела полиции, подозреваемого во взятке

Начальника отдела полиции No2 в Екатеринбурге Банникова арестовали до 20 апреля

© Фото : Прокуратура Свердловской областиНачальник отдела полиции 2 УМВД России по Екатеринбургу, обвиняемый в получении взятки, в Кировском районном суде
Начальник отдела полиции 2 УМВД России по Екатеринбургу, обвиняемый в получении взятки, в Кировском районном суде - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Начальник отдела полиции 2 УМВД России по Екатеринбургу, обвиняемый в получении взятки, в Кировском районном суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Начальника отдела полиции №2 в Екатеринбурге Александра Банникова обвиняют в получении взятки в значительном размере, его арестовали до 20 апреля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в субботу.
"Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отдела полиции №2 УМВД России по Екатеринбургу, обвиняемого в получении взятки... Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 20 апреля", – следует из сообщения.
© Фото : Прокуратура Свердловской областиНачальник отдела полиции 2 УМВД России по Екатеринбургу, обвиняемый в получении взятки, в Кировском районном суде
Начальник отдела полиции 2 УМВД России по Екатеринбургу, обвиняемый в получении взятки, в Кировском районном суде - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Начальник отдела полиции 2 УМВД России по Екатеринбургу, обвиняемый в получении взятки, в Кировском районном суде
По данным ведомства, он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника в виде денег, в значительном размере).
Как добавили в пресс-службе, суд отправил фигуранта под стражу, так как он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, оказать давление на подчиненных лиц.
Пресс-служба Свердловского областного суда в свою очередь отмечает, что подполковник Александр Банников обвиняется в получении взятки за бездействие.
Банников занял пост главы отдела полиции №2 в Екатеринбурге в 2023 году.
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