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В Екатеринбурге арестовали главу отдела полиции, подозреваемого во взятке

В Екатеринбурге арестовали главу отдела полиции, подозреваемого во взятке - РИА Новости, 22.02.2025

В Екатеринбурге арестовали главу отдела полиции, подозреваемого во взятке

Начальника отдела полиции №2 в Екатеринбурге Александра Банникова обвиняют в получении взятки в значительном размере, его арестовали до 20 апреля, сообщила... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T11:48:00+03:00

2025-02-22T11:48:00+03:00

2025-02-22T11:53:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Начальника отдела полиции №2 в Екатеринбурге Александра Банникова обвиняют в получении взятки в значительном размере, его арестовали до 20 апреля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в субботу. "Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отдела полиции №2 УМВД России по Екатеринбургу, обвиняемого в получении взятки... Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 20 апреля", – следует из сообщения. По данным ведомства, он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника в виде денег, в значительном размере). Как добавили в пресс-службе, суд отправил фигуранта под стражу, так как он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, оказать давление на подчиненных лиц. Пресс-служба Свердловского областного суда в свою очередь отмечает, что подполковник Александр Банников обвиняется в получении взятки за бездействие. Банников занял пост главы отдела полиции №2 в Екатеринбурге в 2023 году.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, россия, свердловский областной суд