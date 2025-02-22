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Украина и ЕС устраивают "бунт на американском корабле", заявил Пушков - РИА Новости, 22.02.2025
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23:09 22.02.2025 (обновлено: 23:12 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/amerika-2001051687.html
Украина и ЕС устраивают "бунт на американском корабле", заявил Пушков
Украина и ЕС устраивают "бунт на американском корабле", заявил Пушков - РИА Новости, 22.02.2025
Украина и ЕС устраивают "бунт на американском корабле", заявил Пушков
Украина и ряд европейских политиков устраивают "бунт на американском корабле", не чувствуя твердой руки капитана, медлящего с подавлением бунта, заявил... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T23:09:00+03:00
2025-02-22T23:12:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина и ряд европейских политиков устраивают "бунт на американском корабле", не чувствуя твердой руки капитана, медлящего с подавлением бунта, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. &quot;Бунт на американском корабле продолжается. Бунтует страна-клиент - Украина, которой без поддержки США уже не было бы, как отметил вице-президент США (Джей-Ди - ред.) Вэнс. Бунтует (премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер, заверяющий (Владимира - ред.) Зеленского, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО, тогда как администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа уже закрыла эту дверь. Бунтует, аж из штанов выпрыгивает глава МИД Германии, бестолковая (Анналена - ред.) Бербок, угрожает Трампу давлением со стороны Европы и большими проблемами, если он не будет &quot;на стороне европейских либеральных демократий&quot;. Бунтует неадекватный претендент на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, обещающий поставить Киеву дальнобойные ракеты &quot;Таурус&quot;, дабы сорвать мирный план Трампа. Тихо бунтует даже польский (премьер-министр Дональд - ред.) Туск, посылая из трюма сигналы, что он, мол, с Берлином и Лондоном. Бунтуют, не чувствуя твердой руки капитана, медлящего с подавлением бунта&quot;, - написал сенатор.По его мнению, в случае, если взбунтовавшаяся команда навяжет свою волю капитану, "быть беде".
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в мире, украина, сша, германия, алексей пушков, нато
В мире, Украина, США, Германия, Алексей Пушков, НАТО
Украина и ЕС устраивают "бунт на американском корабле", заявил Пушков

Пушков: Киев и ряд европейских политиков устраивают бунт на американском корабле

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина и ряд европейских политиков устраивают "бунт на американском корабле", не чувствуя твердой руки капитана, медлящего с подавлением бунта, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«

"Бунт на американском корабле продолжается. Бунтует страна-клиент - Украина, которой без поддержки США уже не было бы, как отметил вице-президент США (Джей-Ди - ред.) Вэнс. Бунтует (премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер, заверяющий (Владимира - ред.) Зеленского, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО, тогда как администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа уже закрыла эту дверь. Бунтует, аж из штанов выпрыгивает глава МИД Германии, бестолковая (Анналена - ред.) Бербок, угрожает Трампу давлением со стороны Европы и большими проблемами, если он не будет "на стороне европейских либеральных демократий". Бунтует неадекватный претендент на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, обещающий поставить Киеву дальнобойные ракеты "Таурус", дабы сорвать мирный план Трампа. Тихо бунтует даже польский (премьер-министр Дональд - ред.) Туск, посылая из трюма сигналы, что он, мол, с Берлином и Лондоном. Бунтуют, не чувствуя твердой руки капитана, медлящего с подавлением бунта", - написал сенатор.

По его мнению, в случае, если взбунтовавшаяся команда навяжет свою волю капитану, "быть беде".
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Вчера, 00:43
 
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