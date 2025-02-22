https://ria.ru/20250222/amerika-2001051687.html

Украина и ЕС устраивают "бунт на американском корабле", заявил Пушков

Украина и ЕС устраивают "бунт на американском корабле", заявил Пушков - РИА Новости, 22.02.2025

Украина и ЕС устраивают "бунт на американском корабле", заявил Пушков

Украина и ряд европейских политиков устраивают "бунт на американском корабле", не чувствуя твердой руки капитана, медлящего с подавлением бунта, заявил... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T23:09:00+03:00

2025-02-22T23:09:00+03:00

2025-02-22T23:12:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина и ряд европейских политиков устраивают "бунт на американском корабле", не чувствуя твердой руки капитана, медлящего с подавлением бунта, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Бунт на американском корабле продолжается. Бунтует страна-клиент - Украина, которой без поддержки США уже не было бы, как отметил вице-президент США (Джей-Ди - ред.) Вэнс. Бунтует (премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер, заверяющий (Владимира - ред.) Зеленского, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО, тогда как администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа уже закрыла эту дверь. Бунтует, аж из штанов выпрыгивает глава МИД Германии, бестолковая (Анналена - ред.) Бербок, угрожает Трампу давлением со стороны Европы и большими проблемами, если он не будет "на стороне европейских либеральных демократий". Бунтует неадекватный претендент на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, обещающий поставить Киеву дальнобойные ракеты "Таурус", дабы сорвать мирный план Трампа. Тихо бунтует даже польский (премьер-министр Дональд - ред.) Туск, посылая из трюма сигналы, что он, мол, с Берлином и Лондоном. Бунтуют, не чувствуя твердой руки капитана, медлящего с подавлением бунта", - написал сенатор.По его мнению, в случае, если взбунтовавшаяся команда навяжет свою волю капитану, "быть беде".

https://ria.ru/20250222/tramp-2000936222.html

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в мире, украина, сша, германия, алексей пушков, нато