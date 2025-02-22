https://ria.ru/20250222/agreman-2000963990.html

Россия пока не получила агреман новому послу в США, заявил Рябков

Россия пока не получила агреман новому послу в США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2025

Россия пока не получила агреман новому послу в США, заявил Рябков

Россия пока не получила агреман новому послу в Вашингтоне, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2025

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Россия пока не получила агреман новому послу в Вашингтоне, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пока нет", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла РФ в США. В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений". В середине декабря Рябков сообщал, что российская сторона направила США запрос на агреман новому послу в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250209/posol-1998223958.html

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россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, сергей лавров, александр дарчиев, в мире