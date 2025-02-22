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Россия пока не получила агреман новому послу в США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2025
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10:06 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/agreman-2000963990.html
Россия пока не получила агреман новому послу в США, заявил Рябков
Россия пока не получила агреман новому послу в США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2025
Россия пока не получила агреман новому послу в США, заявил Рябков
Россия пока не получила агреман новому послу в Вашингтоне, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:06:00+03:00
2025-02-22T10:06:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Россия пока не получила агреман новому послу в Вашингтоне, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пока нет", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла РФ в США. В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений". В середине декабря Рябков сообщал, что российская сторона направила США запрос на агреман новому послу в Вашингтоне.
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россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, сергей лавров, александр дарчиев, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, Сергей Лавров, Александр Дарчиев, В мире
Россия пока не получила агреман новому послу в США, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия пока не получила агреман новому послу в Вашингтоне

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Россия пока не получила агреман новому послу в Вашингтоне, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока нет", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла РФ в США. В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений".
В середине декабря Рябков сообщал, что российская сторона направила США запрос на агреман новому послу в Вашингтоне.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Россия определилась с кандидатурой посла в США
9 февраля, 07:40
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Сергей РябковСергей ЛавровАлександр ДарчиевВ мире
 
 
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