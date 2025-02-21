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В России введут маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников

В России введут маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников - РИА Новости, 21.02.2025

В России введут маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников

Для защиты от мошенников введут маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:12:00+03:00

2025-02-21T09:12:00+03:00

2025-02-21T10:01:00+03:00

технологии

россия

дмитрий григоренко

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мошенничество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Для защиты от мошенников введут маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко."Для повышения безопасности граждан и борьбы с мошенничеством в России планируется ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС). Данная мера является частью комплексного законопроекта правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством", — говорится в релизе.Мошенники используют виртуальные АТС, чтобы скрыть местоположение. Они позволяют совершать звонок из любого места, где есть доступ в интернет. Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за представителей банков или других коммерческих организаций.С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например пометкой "Виртуальный номер" или "Интернет-звонок"."Такая маркировка наряду с другими мерами по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством позволит правоохранительным органам эффективно отслеживать и идентифицировать мошеннические действия", — добавили в аппарате вице-премьера.В конце ноября Григоренко заявил, что правительство совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. В феврале правительство одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, на прошлой неделе документ внесли в Госдуму.

https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000499972.html

https://ria.ru/20250219/bank-2000237082.html

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технологии, россия, дмитрий григоренко, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, общество, мошенники, мошенничество