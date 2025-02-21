В России введут маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников
В РФ введут маркировку интернет-звонков через АТС для защиты от мошенников
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Для защиты от мошенников введут маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Для повышения безопасности граждан и борьбы с мошенничеством в России планируется ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС). Данная мера является частью комплексного законопроекта правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством", — говорится в релизе.
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Мошенники используют виртуальные АТС, чтобы скрыть местоположение. Они позволяют совершать звонок из любого места, где есть доступ в интернет.
Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за представителей банков или других коммерческих организаций.
С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например пометкой "Виртуальный номер" или "Интернет-звонок".
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"Такая маркировка наряду с другими мерами по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством позволит правоохранительным органам эффективно отслеживать и идентифицировать мошеннические действия", — добавили в аппарате вице-премьера.
В конце ноября Григоренко заявил, что правительство совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта.
В феврале правительство одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, на прошлой неделе документ внесли в Госдуму.