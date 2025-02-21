Зверев отреагировал на попадание в базу "Миротворца"
Стилист Сергей Зверев назвал внесение его имени в базу "Миротворца" честью
Российский стилист Сергей Зверев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стилист, певец Сергей Зверев отреагировал на появление его имени в украинском списке "Миротворец", заявив, что быть в числе настоящих патриотов, внесенных в него - это честь.
Ранее сообщалось, что Зверев появился в базе украинского сайта "Миротворец". В качестве причины внесения в базу указана "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
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"Сегодня быть включенным в список, который возглавляет наш президент, а также элита, включающая в себя настоящих патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования - это честь", - сказал он РИА Новости.
Зверев отметил, что подобное давление не дает оснований для отмены его комментариев в день гибели на СВО его племянника.
"Он ушел как Герой. Моя семья с честью будет нести это звание и гордиться", - подчеркнул он.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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