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В Анкаре произошло второе за пять дней землетрясение - РИА Новости, 21.02.2025
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12:00 21.02.2025
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В Анкаре произошло второе за пять дней землетрясение
В Анкаре произошло второе за пять дней землетрясение - РИА Новости, 21.02.2025
В Анкаре произошло второе за пять дней землетрясение
Вторые за пять дней подземные толчки произошли в турецкой столице – Анкаре, по данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), толчок... РИА Новости, 21.02.2025
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Вторые за пять дней подземные толчки произошли в турецкой столице – Анкаре, по данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), толчок магнитудой 3 зафиксирован в районе Мамак. Несильные подземные толчки временами ощущаются в столице, передает корреспондент РИА Новости. Толчок, зафиксированный в пятницу утром в районе Мамак, произошел на глубине 7 километров, это второе землетрясение за последние пять дней. В понедельник в Анкаре также произошло землетрясение магнитудой 3,5. Небольшие подземные толчки в Анкаре возможны, но город в целом безопасен с точки зрения землетрясений, сообщил ранее профессор, доктор геофизики Овгюн Ахмет Эрджан.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, турция, анкара
В мире, Турция, Анкара
В Анкаре произошло второе за пять дней землетрясение

В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3, второе за пять дней

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Вторые за пять дней подземные толчки произошли в турецкой столице – Анкаре, по данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), толчок магнитудой 3 зафиксирован в районе Мамак.
Несильные подземные толчки временами ощущаются в столице, передает корреспондент РИА Новости.
Толчок, зафиксированный в пятницу утром в районе Мамак, произошел на глубине 7 километров, это второе землетрясение за последние пять дней. В понедельник в Анкаре также произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Небольшие подземные толчки в Анкаре возможны, но город в целом безопасен с точки зрения землетрясений, сообщил ранее профессор, доктор геофизики Овгюн Ахмет Эрджан.
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