В Анкаре произошло второе за пять дней землетрясение
В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3, второе за пять дней
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Вторые за пять дней подземные толчки произошли в турецкой столице – Анкаре, по данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), толчок магнитудой 3 зафиксирован в районе Мамак.
Несильные подземные толчки временами ощущаются в столице, передает корреспондент РИА Новости.
Толчок, зафиксированный в пятницу утром в районе Мамак, произошел на глубине 7 километров, это второе землетрясение за последние пять дней. В понедельник в Анкаре также произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Небольшие подземные толчки в Анкаре возможны, но город в целом безопасен с точки зрения землетрясений, сообщил ранее профессор, доктор геофизики Овгюн Ахмет Эрджан.
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