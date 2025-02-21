https://ria.ru/20250221/zemletryasenie-2000753513.html

В Анкаре произошло второе за пять дней землетрясение

В Анкаре произошло второе за пять дней землетрясение - РИА Новости, 21.02.2025

В Анкаре произошло второе за пять дней землетрясение

Вторые за пять дней подземные толчки произошли в турецкой столице – Анкаре, по данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), толчок... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:00:00+03:00

2025-02-21T12:00:00+03:00

2025-02-21T12:00:00+03:00

в мире

турция

анкара

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Вторые за пять дней подземные толчки произошли в турецкой столице – Анкаре, по данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), толчок магнитудой 3 зафиксирован в районе Мамак. Несильные подземные толчки временами ощущаются в столице, передает корреспондент РИА Новости. Толчок, зафиксированный в пятницу утром в районе Мамак, произошел на глубине 7 километров, это второе землетрясение за последние пять дней. В понедельник в Анкаре также произошло землетрясение магнитудой 3,5. Небольшие подземные толчки в Анкаре возможны, но город в целом безопасен с точки зрения землетрясений, сообщил ранее профессор, доктор геофизики Овгюн Ахмет Эрджан.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

турция

анкара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, анкара