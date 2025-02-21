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В Белом доме уверены, что Зеленский подпишет сделку по минералам - РИА Новости, 21.02.2025
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19:11 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000898847.html
В Белом доме уверены, что Зеленский подпишет сделку по минералам
В Белом доме уверены, что Зеленский подпишет сделку по минералам - РИА Новости, 21.02.2025
В Белом доме уверены, что Зеленский подпишет сделку по минералам
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:11:00+03:00
2025-02-21T19:11:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
украина
владимир зеленский
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном. "В конце концов, Зеленский подпишет это соглашение, и вы увидите это в очень скорой перспективе, и это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?" - заявил Уолтц на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Трамп 19 февраля разместил в соцсети пост, в котором назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Уолтц позже пояснил, что резкую реакцию Трампа вызвал отказ Киева от сделки по редкоземельным металлам.
https://ria.ru/20250221/metall-2000816221.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
В Белом доме уверены, что Зеленский подпишет сделку по минералам

Советник Трампа Уолтц: Зеленский скоро подпишет сделку по минералам с США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
«
"В конце концов, Зеленский подпишет это соглашение, и вы увидите это в очень скорой перспективе, и это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?" - заявил Уолтц на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Раде раскритиковали Зеленского за сделку по редкоземельным металлам
Вчера, 14:58
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Трамп 19 февраля разместил в соцсети пост, в котором назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Уолтц позже пояснил, что резкую реакцию Трампа вызвал отказ Киева от сделки по редкоземельным металлам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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