https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000898847.html

В Белом доме уверены, что Зеленский подпишет сделку по минералам

В Белом доме уверены, что Зеленский подпишет сделку по минералам - РИА Новости, 21.02.2025

В Белом доме уверены, что Зеленский подпишет сделку по минералам

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:11:00+03:00

2025-02-21T19:11:00+03:00

2025-02-21T19:11:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

украина

владимир зеленский

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном. "В конце концов, Зеленский подпишет это соглашение, и вы увидите это в очень скорой перспективе, и это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?" - заявил Уолтц на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Трамп 19 февраля разместил в соцсети пост, в котором назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Уолтц позже пояснил, что резкую реакцию Трампа вызвал отказ Киева от сделки по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250221/metall-2000816221.html

https://ria.ru/20250216/zelenskij-1999708894.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности