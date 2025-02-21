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"Отчаявшийся лжец". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского
"Отчаявшийся лжец". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского - РИА Новости, 21.02.2025
"Отчаявшийся лжец". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского
Владимир Зеленский попытается втянуть Европу в войну с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:37:00+03:00
2025-02-21T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский попытается втянуть Европу в войну с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Этот отчаявшийся лжец (Зеленский. — Прим. ред.) теперь сделает абсолютно все, что в его силах, чтобы втянуть Европу в войну с Россией. Если у него ничего не получится, он сбежит в Париж со своими (вашими) миллиардами, оставив миллион своих людей в земле. Наблюдайте", — написал он.В пятницу газета New York Post сообщила, что в окружении президента США Дональда Трампа считают, что глава киевского режима должен срочно покинуть Украину и уехать во Францию.Как ранее отмечал американский лидер в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США.
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000823129.html
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в мире, россия, европа, сша, чей боуз, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Россия, Европа, США, Чей Боуз, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Отчаявшийся лжец". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского
Журналист Боуз уличил Зеленского в стремлении развязать войну между Европой и РФ