https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000853247.html

На Западе дали Зеленскому неожиданный совет из-за скандала с Трампом

На Западе дали Зеленскому неожиданный совет из-за скандала с Трампом - РИА Новости, 21.02.2025

На Западе дали Зеленскому неожиданный совет из-за скандала с Трампом

Владимиру Зеленскому следует согласиться на сделку по редкоземельным металлам, чтобы наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом, пишет... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:44:00+03:00

2025-02-21T16:44:00+03:00

2025-02-21T17:18:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует согласиться на сделку по редкоземельным металлам, чтобы наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом, пишет Politico."Союзники Украины в Вашингтоне говорят, что у Владимира Зеленского есть возможность спасти отношения с президентом Дональдом Трампом, но это зависит от принятия предложенной США сделки по редкоземельным металлам, которую Киев до сих пор игнорирует", — говорится в публикации.Как отмечает издание, недавние нападки Трампа на главу киевского режима свидетельствуют о его негодовании из-за реакции Украины на попытки США заключить соглашение по ресурсам.Глава Белого дома ранее разместил пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.Третьего февраля Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам глава киевского режима на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.

https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000823129.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша