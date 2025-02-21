https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000843521.html

В США назвали фатальную ошибку Зеленского, вызвавшую ярость Трампа

В США назвали фатальную ошибку Зеленского, вызвавшую ярость Трампа - РИА Новости, 21.02.2025

В США назвали фатальную ошибку Зеленского, вызвавшую ярость Трампа

Но вместо этого он всю неделю тявкал: "без Украины не будет сделки". Он (Трамп - Прим.ред) и так это прекрасно знает, но в реальности вы будете делать то, что... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:13:00+03:00

2025-02-21T16:13:00+03:00

2025-02-21T16:16:00+03:00

в мире

украина

дональд трамп

владимир зеленский

сша

мегин келли

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000482200_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_bc6f3c5bbdf90b26721ea99dc13b7d22.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоило хотя бы недолго помолчать, а не злить президента США Дональда Трампа, заявила американская журналистка Мегин Келли на своем YouTube-канале. "Но вместо этого он всю неделю тявкал: "без Украины не будет сделки". Он (Трамп - Прим.ред) и так это прекрасно знает, но в реальности вы будете делать то, что мы вам скажем. Потому что ваша война сразу закончится без нашей поддержки. И все это знают", — сказала она. Келли добавила, что глава Белого дома взял на себя инициативу по урегулированию конфликта на Украине, общаясь с главой России Владимиром Путиным."А Зеленский продолжает делать эти бесполезные заявления. Я думаю, что Трампу это надоело. Трамп назвал его диктатором и поставил на место", — отметила журналистка. На этой неделе американский президент обвинил Зеленского в диктаторстве и отказе проводить выборы. Глава Белого дома поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.

https://ria.ru/20250221/mask-2000701955.html

https://ria.ru/20250221/rubio-2000705032.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша, мегин келли