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В США назвали фатальную ошибку Зеленского, вызвавшую ярость Трампа - РИА Новости, 21.02.2025
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16:13 21.02.2025 (обновлено: 16:16 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000843521.html
В США назвали фатальную ошибку Зеленского, вызвавшую ярость Трампа
В США назвали фатальную ошибку Зеленского, вызвавшую ярость Трампа - РИА Новости, 21.02.2025
В США назвали фатальную ошибку Зеленского, вызвавшую ярость Трампа
Но вместо этого он всю неделю тявкал: "без Украины не будет сделки". Он (Трамп - Прим.ред) и так это прекрасно знает, но в реальности вы будете делать то, что... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоило хотя бы недолго помолчать, а не злить президента США Дональда Трампа, заявила американская журналистка Мегин Келли на своем YouTube-канале. "Но вместо этого он всю неделю тявкал: "без Украины не будет сделки". Он (Трамп - Прим.ред) и так это прекрасно знает, но в реальности вы будете делать то, что мы вам скажем. Потому что ваша война сразу закончится без нашей поддержки. И все это знают", — сказала она. Келли добавила, что глава Белого дома взял на себя инициативу по урегулированию конфликта на Украине, общаясь с главой России Владимиром Путиным."А Зеленский продолжает делать эти бесполезные заявления. Я думаю, что Трампу это надоело. Трамп назвал его диктатором и поставил на место", — отметила журналистка. На этой неделе американский президент обвинил Зеленского в диктаторстве и отказе проводить выборы. Глава Белого дома поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша, мегин келли
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Мегин Келли
В США назвали фатальную ошибку Зеленского, вызвавшую ярость Трампа

Журналистка Келли: Зеленскому стоило помолчать, а не злить Трампа

© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоило хотя бы недолго помолчать, а не злить президента США Дональда Трампа, заявила американская журналистка Мегин Келли на своем YouTube-канале.

"Но вместо этого он всю неделю тявкал: "без Украины не будет сделки". Он (Трамп - Прим.ред) и так это прекрасно знает, но в реальности вы будете делать то, что мы вам скажем. Потому что ваша война сразу закончится без нашей поддержки. И все это знают", — сказала она.
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Келли добавила, что глава Белого дома взял на себя инициативу по урегулированию конфликта на Украине, общаясь с главой России Владимиром Путиным.

"А Зеленский продолжает делать эти бесполезные заявления. Я думаю, что Трампу это надоело. Трамп назвал его диктатором и поставил на место", — отметила журналистка.

На этой неделе американский президент обвинил Зеленского в диктаторстве и отказе проводить выборы.

Глава Белого дома поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
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В миреУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАМегин Келли
 
 
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