В США назвали фатальную ошибку Зеленского, вызвавшую ярость Трампа
Журналистка Келли: Зеленскому стоило помолчать, а не злить Трампа
© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоило хотя бы недолго помолчать, а не злить президента США Дональда Трампа, заявила американская журналистка Мегин Келли на своем YouTube-канале.
"Но вместо этого он всю неделю тявкал: "без Украины не будет сделки". Он (Трамп - Прим.ред) и так это прекрасно знает, но в реальности вы будете делать то, что мы вам скажем. Потому что ваша война сразу закончится без нашей поддержки. И все это знают", — сказала она.
"Но вместо этого он всю неделю тявкал: "без Украины не будет сделки". Он (Трамп - Прим.ред) и так это прекрасно знает, но в реальности вы будете делать то, что мы вам скажем. Потому что ваша война сразу закончится без нашей поддержки. И все это знают", — сказала она.
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Келли добавила, что глава Белого дома взял на себя инициативу по урегулированию конфликта на Украине, общаясь с главой России Владимиром Путиным.
"А Зеленский продолжает делать эти бесполезные заявления. Я думаю, что Трампу это надоело. Трамп назвал его диктатором и поставил на место", — отметила журналистка.
На этой неделе американский президент обвинил Зеленского в диктаторстве и отказе проводить выборы.
Глава Белого дома поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
"А Зеленский продолжает делать эти бесполезные заявления. Я думаю, что Трампу это надоело. Трамп назвал его диктатором и поставил на место", — отметила журналистка.
На этой неделе американский президент обвинил Зеленского в диктаторстве и отказе проводить выборы.
Глава Белого дома поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
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