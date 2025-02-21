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СМИ: в Белом доме признали, что создали монстра в лице Зеленского - РИА Новости, 21.02.2025
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15:12 21.02.2025 (обновлено: 16:16 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000819831.html
СМИ: в Белом доме признали, что создали монстра в лице Зеленского
СМИ: в Белом доме признали, что создали монстра в лице Зеленского - РИА Новости, 21.02.2025
СМИ: в Белом доме признали, что создали монстра в лице Зеленского
Владимир Зеленский - это монстр, которого создали США, заявил порталу Axios неназванный чиновник из Белого дома. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:12:00+03:00
2025-02-21T16:16:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский - это монстр, которого создали США, заявил порталу Axios неназванный чиновник из Белого дома. Ранее Зеленский обвинил Трампа в том, что он живет в "пузыре дезинформации". По мнению Белого дома, которое передает портал, Зеленский слишком привык к поддержке со стороны Вашингтона и других стран НАТО, поэтому начал выходить за рамки допустимого. "Мы создали монстра в лице Зеленского", - подчеркнул американский чиновник. При этом, посетовал он, "помешанные" на президенте США Дональде Трампе европейцы дают Зеленскому плохие советы, хотя не собираются отправлять на Украину войска. Трамп ранее разместил пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250123/nyt-1995138668.html
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000774986.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
СМИ: в Белом доме признали, что создали монстра в лице Зеленского

Axios: Белый дом назвал Зеленского монстром, которого создали США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский - это монстр, которого создали США, заявил порталу Axios неназванный чиновник из Белого дома.
Ранее Зеленский обвинил Трампа в том, что он живет в "пузыре дезинформации".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
"Опасное время". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
23 января, 14:58
По мнению Белого дома, которое передает портал, Зеленский слишком привык к поддержке со стороны Вашингтона и других стран НАТО, поэтому начал выходить за рамки допустимого.
«
"Мы создали монстра в лице Зеленского", - подчеркнул американский чиновник.
При этом, посетовал он, "помешанные" на президенте США Дональде Трампе европейцы дают Зеленскому плохие советы, хотя не собираются отправлять на Украину войска.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
СМИ раскрыли истинное отношение США к Зеленскому
13:08
«
Трамп ранее разместил пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В США нашли основание для резкой критики Зеленского
Вчера, 05:30
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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