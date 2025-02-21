https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000819831.html

СМИ: в Белом доме признали, что создали монстра в лице Зеленского

СМИ: в Белом доме признали, что создали монстра в лице Зеленского - РИА Новости, 21.02.2025

СМИ: в Белом доме признали, что создали монстра в лице Зеленского

Владимир Зеленский - это монстр, которого создали США, заявил порталу Axios неназванный чиновник из Белого дома. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:12:00+03:00

2025-02-21T15:12:00+03:00

2025-02-21T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский - это монстр, которого создали США, заявил порталу Axios неназванный чиновник из Белого дома. Ранее Зеленский обвинил Трампа в том, что он живет в "пузыре дезинформации". По мнению Белого дома, которое передает портал, Зеленский слишком привык к поддержке со стороны Вашингтона и других стран НАТО, поэтому начал выходить за рамки допустимого. "Мы создали монстра в лице Зеленского", - подчеркнул американский чиновник. При этом, посетовал он, "помешанные" на президенте США Дональде Трампе европейцы дают Зеленскому плохие советы, хотя не собираются отправлять на Украину войска. Трамп ранее разместил пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250123/nyt-1995138668.html

https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000774986.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy--2000448222.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, нато