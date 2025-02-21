https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000758040.html

Эксперт оценил возможность замены Зеленского

Эксперт оценил возможность замены Зеленского - РИА Новости, 21.02.2025

Эксперт оценил возможность замены Зеленского

Замена Владимира Зеленского на другого политика не повлияет на урегулирование конфликта на Украине, им без сожалений можно пожертвовать, главное - желание США... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:21:00+03:00

2025-02-21T12:21:00+03:00

2025-02-21T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замена Владимира Зеленского на другого политика не повлияет на урегулирование конфликта на Украине, им без сожалений можно пожертвовать, главное - желание США проводить переговоры, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В пятницу газета New York Post со ссылкой на неназванного источника, близкого к президенту США Дональду Трампу, сообщило, что в настоящее время мало кто выступает в поддержку Зеленского в окружении американского лидера. Там считают, что главе киевского режима следует немедленно покинуть Украину и уехать во Францию. "Нам нужно желание американцев переговариваться, а вовсе не Зеленского. Кто бы ни был на его месте, он будет, как говорил (литературный персонаж советского писателя Юлиана Семенова) Штирлиц, болваном в старом польском преферансе (номинальным игроком, который все время говорит "пас" - ред.), поэтому Зеленским мы можем без сожалений пожертвовать, но это не приближает и не отдаляет результат", - сказал РИА Новости Брутер. По мнению эксперта, судьба Зеленского - это последнее, что должно всех интересовать. "Что сделали американцы с президентом Южного Вьетнама? Очень любили, а потом местные военные застрелили его в подвале", - рассуждает Брутер. По его мнению, если американцы хотят устранить Зеленского, они знают, как это сделать, и могут это реализовать. "Для нас замена Зеленского на любого человека, который придерживается более русофобских взглядов, не имеет никакого значения. От этого урегулирование не станет ближе. Если американцы хотят договориться с нами, то при чем тут Зеленский?" - заключил Брутер.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, франция, владимир зеленский, владимир брутер, дональд трамп