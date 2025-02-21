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Зеленский не так важен на встречах по миру на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025
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18:50 21.02.2025 (обновлено: 20:05 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/zelenskiy--2000893171.html
Зеленский не так важен на встречах по миру на Украине, заявил Трамп
Зеленский не так важен на встречах по миру на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025
Зеленский не так важен на встречах по миру на Украине, заявил Трамп
Присутствие Владимира Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:50:00+03:00
2025-02-21T20:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Присутствие Владимира Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News."Он жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим в Саудовской Аравии, пытаясь выступить посредником. Ну он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает. Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно. Он присутствовал на них в течение трех лет", — сказал глава Белого дома.Он подчеркнул, что Зеленского не пригласили на встречу, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика."Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве", — добавил Трамп.Американский лидер также вспомнил о недавней поездке в Киев министра финансов Скотта Бессента, который должен был подписать с Зеленским соглашение по редкоземельным минералам. По словам Трампа, когда Бессент хотел заключить сделку, он не смог снова встретиться с Зеленским. "Это была просто напрасная поездка, опасная поездка к тому же", — сказал президент.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
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в мире, украина
В мире, Украина
Зеленский не так важен на встречах по миру на Украине, заявил Трамп

Трамп назвал присутствие Зеленского на встречах по миру на Украине неважным

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Присутствие Владимира Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News.
"Он жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим в Саудовской Аравии, пытаясь выступить посредником. Ну он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает. Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно. Он присутствовал на них в течение трех лет", — сказал глава Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Он подчеркнул, что Зеленского не пригласили на встречу, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика.
«
"Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве", — добавил Трамп.
Американский лидер также вспомнил о недавней поездке в Киев министра финансов Скотта Бессента, который должен был подписать с Зеленским соглашение по редкоземельным минералам. По словам Трампа, когда Бессент хотел заключить сделку, он не смог снова встретиться с Зеленским.
"Это была просто напрасная поездка, опасная поездка к тому же", — сказал президент.
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Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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