Зеленский не так важен на встречах по миру на Украине, заявил Трамп
Трамп назвал присутствие Зеленского на встречах по миру на Украине неважным
© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Присутствие Владимира Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News.
"Он жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим в Саудовской Аравии, пытаясь выступить посредником. Ну он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает. Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно. Он присутствовал на них в течение трех лет", — сказал глава Белого дома.
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Он подчеркнул, что Зеленского не пригласили на встречу, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика.
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"Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве", — добавил Трамп.
Американский лидер также вспомнил о недавней поездке в Киев министра финансов Скотта Бессента, который должен был подписать с Зеленским соглашение по редкоземельным минералам. По словам Трампа, когда Бессент хотел заключить сделку, он не смог снова встретиться с Зеленским.
"Это была просто напрасная поездка, опасная поездка к тому же", — сказал президент.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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